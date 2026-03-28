横浜生まれ横浜育ちの「本牧ピザ」って知ってる？
【写真】とろ〜りチーズがたまらない！パリパリの四角い「本牧ピザ」
神奈川県横浜市中区の海の近くに位置する本牧は、横浜の中でもアメリカの生活様式や文化が色濃く残った異国情緒漂う街。アメリカンなカフェや雑貨店があり、まるでアメリカの映画のワンシーンのような一帯もあるんですよ。
そんな本牧で有名な食べ物といえば四角いピザが定番！見慣れた丸い形ではなく、四角い形と薄いクリスピー生地が特徴で、具材はお店によって様々。
戦後、米軍占領下に置かれた横浜の中でも最大の接収地だった本牧は、多くの在日米軍の家族が生活するエリアが作られました。環境の整備や発展を経て1960年〜70年に全盛を極めた本牧は、日本におけるジャズなどのアメリカ文化や流行の発信地。
アメリカ文化を最先端で吸収し新たな文化が生み出されていった本牧は、まさにその時代の盛り上がりを象徴する街でもあり、羨望の的でした。
そんな本牧で多く親しまれていたのが四角いピザ。
もうすでに丸いピザが日本に入ってきていましたが、この四角いピザはレストランバー「イタリアンガーデン」で1952（昭和27）年に誕生したと言われています。四角い由来は諸説あるのだそうですが、元イタリア海軍の初代シェフ ジョー・バナティニが、火を使えない潜水艦の中で狭い厨房で調理する際、電気コンロやオーブンで一度に大量に焼かなければならず、形を四角にしたほうが都合がよかった、そしてその形のまま店でも提供されたためなのだそう。また、日本にはまだピザを焼くための石窯などもなく、電気オーブンは四角。そもそもその頃の技術では丸くできなかったという話も。
その後、この四角いピザは「リキシャルーム」や「VENICE」といった本牧を代表する有名店で提供されるように。芸能人やミュージシャン、スポーツ選手等、多くの人が訪れ、四角い「本牧ピザ」として定着していったのだそう。
■「イタリアンガーデン」から「IG」へ
人々の憧れであったレストランバー「イタリアンガーデン」は、1952年に米国人リチャード・テュリスと東久世寿々ヨ夫妻によって開業し、その後米国人ハリー・コルベットに引き継がれた後も経営者は変わり、時代の変化とともに歩んできました。そして「イタリアンガーデン」最後の5年間の店主となったのが、現「IG」店主の八木弘之さんです。
当時の「イタリアンガーデン」は、レストランバーだけではなくライブハウスとしても営業していました。その地下室にあるライブハウスで歌っていたのが、『タイガー＆ドラゴン』や『てんやわんやですよ』の楽曲で知られる「クレイジーケンバンド」の横山剣さんなんです。「伝説の地下室」と命名したのも横山剣さん。八木弘之さんと横山剣さんは10代の頃から親交があるそう。
1982（昭和57）年に米軍の接収が解除されると、また本牧の様子は変化していきます。バブル期以降は悲しいことに本牧ピザを出すお店も激減。
1996（平成8）年には地域の再開発によりマンション建設が進み、「イタリアンガーデン」は立ち退きを余儀なくされます。そして1997（平成9）年にその通りを挟んだ向かいに、「イタリアンガーデン」を引き継ぐ形で八木弘之さんは現在の「IG」を再オープンさせました。「IG」はイタリアンガーデンの頭文字から。そしてもちろん四角いピザも受け継がれたのです。
「IG」はカウンター席のみで、内装、備品などまさにアメリカン。壁に貼られたメニュー表は移転する前の時代のもので八木弘之さんが作ったのだとか。様々な種類のお酒がカウンターの中にずらっと並んでいますが、お客さんのリクエストに応えていたら増えてしまったのだそう。人生最後の日もここで飲みたいというファンもいる「IG」には伝説の香りが漂っています…。
人気はやっぱり本牧ピザ。これを目当てに遠方からくるお客様もいるのだとか。プレーンやMIX、シーフードなど数種類ありトッピングも可。注文するとその場で調理してくれアツアツをいただくことができます。店主の八木弘之さん自らが作ったこだわりの生地は薄くパリッとしていてクリスピーな食感。たっぷりのったチーズもたまりません！
■「本牧ピザ」はどこで食べられる？
八木弘之さんは、そんな本牧ピザを次の世代に引き継ぐために、本牧の多くのお店で提供し食文化として発展できるよう呼びかける活動もされています。その甲斐もあって現在、本牧ピザが食べられる店は「IG」の他なんと40店舗も！
興味深いのは飲食店のジャンルが様々で、ふぐも食べられる和食割烹料理店や寿司店、フレンチや串焼き店など、普通はピザを提供しないような店でも本牧ピザが食べられるんです。
そのお店ならではの具材や生地の本牧ピザが食べられるとあって、色々なバリエーションの本牧ピザに出会えるのが嬉しいですね。自分のお気に入りの本牧ピザを探すのも楽しそうです。
ちなみに「IG」のピザ生地は約2mm！パリパリの食感です。
本牧ピザが食べられる店はこのステッカーが目印。八木弘之さんが描いたピザのイラストと横山剣さんのポーズのイメージシルエットが目を引くデザインです。
そして「IG」の本牧ピザ、通販でも購入することができるのだそう！ 遠方にいる方や食べに行くのが難しい方にとっては嬉しいですよね。冷凍なので好きなタイミングで食べられます。なんと配送料無料とのこと。気になる方はチェックを。
本牧のソウルフードである四角い本牧ピザ。この食文化の継承を願って「IG」の八木弘之さんが横浜の飲食店に呼びかけ、応えてくれた沢山のお店で四角いピザが提供されるようになりました。
歴史とともに歩み、憧れの象徴でもあった本牧ピザ。世代によっては新しいと感じる方もいるのかもしれませんね。受け継がれ時代を超えて愛されていくのを感じます。
本牧ピザのこれからの発展も楽しみですね！
テキスト＝みやしま