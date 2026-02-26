ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気商品「アボカドワッパー」の新作となる「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」3種を、2月27日から期間限定で発売します。

【画像】え…やっす！ コチラが「550円！？」お得なセットメニューです！（5枚）

「スパイシーサルサ・アボカドワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカドとアクセントのピクルス、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ね、「特製サルサソース」をトッピングした一品。

「特製サルサソース」は、トマトのコクとニンニクのうま味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えています。価格は単品940円（以下、税込み）、セット1240円。

また、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねた「ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー」も登場。価格は単品1340円、セット1640円。

さらに、チェダーチーズを2枚重ねた「チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー」も販売されます。価格は単品1040円、セット1340円。

各セットには「フレンチフライ（S）」と「ドリンク（M）」が付きます。

また、対象バーガーとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット「オールデイ・キング」のラインアップが、同日よりリニューアル。550円、600円、650円、700円の4つの価格帯から好きなバーガーのセットを選ぶと、単品＋セットの通常価格より、最大160円お得になります。

今回追加された700円セットは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象。同日から販売される「スパイシーサルサ・アボカドワッパー Jr.」も対象となります。

さらに、「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット（5ピース）を追加したセットが950円で楽しめる「オールデイ・キングミール」も登場します。