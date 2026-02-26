（森本アナウンサー）

「花粉症の話題です。佐々木さん、お願いします」



（佐々木気象予報士）

「はい、こちらは民間の気象会社が2月25日に発表した、全国の花粉の飛散状況を示したものです」

「徳島県は赤色、2月22日から本格シーズンに突入しています」

「辛い花粉の季節、役立つグッズや専門家に対策を聞きました」

（街の人は）

「毎日辛い。くしゃみと目とかゆみと、注射打ったりします」

（街の人は）

「鼻をかみすぎると鼻の下が痛くなって、かむたびに痛いのが嫌」



静岡県から旅行に来ていた3人組、泊まったホテルで発生した思わぬトラブルも・・・。

（静岡県から）

「けさホテルで荷物を整理していた時に、服に花粉が付いていたのかくしゃみが止まらなくて」

「カプセルホテルだったので、周りの人に迷惑かけたなって」



（静岡県から）

「たまに聞こえた。辛そうだな～って」

ウェザ―ニューズによりますと2026年、県内で飛散する花粉の量は平年の1.38倍の見込みです。



2025年夏の気温が高く日照時間が多かったことで、雄花の生長が進んだことが影響しているといいます。

徳島市のドラッグストアチャーリー沖浜店では、花粉シーズンに合わせて、花粉症に関する医薬品や化粧品を揃えたコーナーが設けられています。

（チャーリー沖浜店・冨野さゆり 薬剤師）

「飲み薬プラス、目薬の相談とか、鼻炎スプレーの相談とか、結構2月に入って増えてきました」



なかでも、毎年よく売れているというのが…。

（佐々木気象予報士）

「メイクの上からでも使えて、簡単に花粉対策ができるのがスプレータイプ」

「シュッと吹きかけるだけで髪や肌にコーティングができ、花粉が付着するのを防いでくれます」



使い方は簡単、目と口を閉じ20センチほど離れたところから、円を描くようにスプレーをするだけです。

（佐々木気象予報士）

「出かける前にひと手間加えるだけで花粉対策に。こちらは、出かける前に服に吹きかけるだけで、花粉の付着を防いでくれるミストです」

（佐々木気象予報士）

「辛い花粉症、マスクだけではなく目も対策したいですよね」

「そんなときに役に立つのがこちら、マスクをしていてもくもりにくいメガネです」



このメガネはくもり止めコート加工の他、透明のフードが内側についていて、花粉をしっかりガードしてくれます。

25日、徳島市の耳鼻科では…。



（大櫛耳鼻咽喉科・大櫛哲史 院長）

「きょうだけでも（花粉症の患者が）20人以上来ている。特に今週になってからは一気に増えています」



大櫛院長に花粉症対策のポイントを聞きました。

（大櫛耳鼻咽喉科・大櫛哲史 院長）

「人間って、家に帰って家で髪の毛を20～50回ぐらい触っている」

「家の中で髪に付いた花粉を落としている、髪をまとめて髪に花粉が付かないようにするとか」

「体の自律神経に非常に影響を受けるので、アルコールは関係するのでお酒を控えるとか」

「睡眠をよくとって生活習慣を整えるのが重要」

春はもうすぐそこ。



辛い花粉の季節を工夫して乗り越えましょう。



（佐々木気象予報士）

「ここまで、2026年の花粉症についてお伝えしました」