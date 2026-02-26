【「葬送のフリーレン」旅をともにする2WAYブランケット】 2月27日 先行発売 3月11日 発売 価格：3,190円

小学館は、コンビニエンスストア向けの新レーベル「LIFETUNES MALL プレミアム」の第2弾として、「葬送のフリーレン」をテーマにした「『葬送のフリーレン』旅をともにする2WAYブランケット」を2月27日より一部コンビニエンスストアおよび書店にて先行発売する。価格は3,190円。

□特設ページ

本商品は、春の寒暖差から夏の冷房対策まで、季節を超えて活躍する特製ブランケット。表面には勇者一行の印象的な名シーンを大胆にデザインしており、羽織るのはもちろん、広げてインテリアとして飾れば、物語の余韻に浸れるスペシャルな空間を演出できる。裏面はフリーレンが旅路で纏うケープを再現。肩に掛ければフリーレン気分を味わえる遊び心のある仕上がりとなっている。

ふわふわで厚みのある生地でできており、大きさは約120×80cmとビッグサイズ。見た目だけでなく、使い心地にも徹底的にこだわっている。

さらに特製ブックレットでは、小学館の公式EC「LIFETUNES MALL」で発売中の「葬送のフリーレン」グッズの最新情報や注目アイテムを紹介している。