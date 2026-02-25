¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê82¡Ë¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö±üÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÂÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê82¡Ë¤¬¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¤ÈºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¿åÃå»Ñ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ºÊ¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Æü¾ï¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶¡£ÊÌÁñ¤¬¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©¡¦èú²Ê¤Î¼«Á³¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡2026Ç¯2·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¿åÃå»Ñ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö82ºÐ¡ª¥Ï¥ï¥¤¤Ç¸µµ¤¡ª(ºÊ¤Ï)º£Ç¯¤â¤¦¤¹¤°78ºÐ!?¤³¤Á¤é¤â·ò¤ä¤«¡ª¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤â¤Ã¤È¡ª¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢2026¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡£¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤ÏËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±üÍÍ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥°¿åÃå»Ñ¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂÄ¹¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë