週5で着ちゃいそう♡【ニトリのN+】この価格でこの機能性！「新作ファッション」

【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】が春に向けて発表した新作アイテムは、もうチェック済み？ 毛玉ができにくい素材や花粉の付着を抑える加工といった機能性が充実した、春の1軍にふさわしいファッションアイテムが続々と展開されています。日常着として遠慮なくヘビロテしやすいプチプラなので、物価高でもおしゃれを妥協したくない大人女性必見です！

春コーデの土台を担うコンパクトなリブプルオーバー

【N+】「毛玉が出来にくいベーシックリブニット」\2,990（税込）

コンパクトなシルエットで汎用性の高さに期待できるリブニットプルオーバー。1枚着としてはもちろん、ジャケットのインナーとしても干渉しにくく、着膨れ感なく着こなせそうなのが魅力です。さりげなく光沢感のある素材で、毛玉ができにくいのもコーデの清潔感を高めるポイントに。カラーはホワイトをはじめ、春らしいキレイ色を含む全4色から。

撥水 & UVカットが春のお出かけに嬉しいアウター

【N+】「花粉がつきにくいはっ水UVカットAラインコート」\5,990（税込）

軽い水気や花粉からカバーしてくれる機能に加え、UVカット機能にも期待できる優秀な春アウター。裾にかけてなだらかに広がるAラインシルエットが女性らしく、軽やかに羽織って春先の防寒を手助けしてくれる一着です。たっぷり分量感のあるフードは小顔効果も狙えそう。裾のドローストリングを絞れば、丸みを帯びたコクーンシルエットへとアレンジも楽しめます。

ロンT感覚でヘビロテしたいクリーンな春セーター

【N+】「吸水速乾軽量ニットプルオーバー」\3,490（税込）

春先のロンT感覚で毎日ヘビロテしたくなりそうなこちらのニットプルオーバー。「スポンデイッシュな風合いのポリエステル糸のニット」（公式ECサイトより）素材はキレイ見えしやすい質感でありながら、手入れも楽に行えそうです。やや肩が落ちた程よくゆとりのあるシルエットがコーデのこなれ感を高め、シャツとの重ね着もバランスよくサマになるはず。

さりげない遊び心がシャレ感を高める抗菌防臭シャツ

【N+】「抗菌防臭カルゼシャツ」\2,990（税込）

胸元にポケットをあしらったベーシックなシャツをベースに、ボタンの配置や素材でさりげなく遊び心を加えた一着。「上品な立体感とさらっとした肌触りが魅力」（公式ECサイトより）というカルゼ織りを採用しているのが特徴。サッと羽織ったり、1枚で端正に着こなしたりと、シャツブームのこの春に次々と着回しが浮かんできそうです。生地は抗菌防臭性を備えているのも優秀ポイント！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ