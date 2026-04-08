「うまい鰻を腹いっぱい！」をコンセプトに、外食業界でも異例のスピードで全国展開を推し進めてきたうなぎチェーン「鰻の成瀬」。2022年の創業以来、ピーク期には全国400店舗近くまでその勢力を伸ばしていたのだが……。ここへきて急転直下、まさかの“身売り”が報じられた。「現代ビジネス」ではこれまで、「鰻の成瀬」の苦境ぶりを度々報じてきた。昨年秋ごろの閉店ラッシュに、赤字店のFCオーナーによる苦情騒ぎ――その成長