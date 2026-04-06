4月4日に放送された「オールスター感謝祭'26春」（TBS系）で、司会の島崎和歌子（53）が「ブチギレ説教」して笑いを誘う一幕があった。酔うと噛むクセも “女酒豪”両横綱は島崎和歌子と鈴木砂羽島崎は、番組名物の「赤坂5丁目ミニマラソン」にスタジオ出演者から、参加希望者を募ったところ、「参加したい」が9人、「参加したくない」が77人だったことに“激怒”。「一番の花形のイベントですよ？何年やってると思ってるん