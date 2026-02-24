柏木由紀、眉メイクは600円以下のプチプラ！愛用のアイブロウを紹介「今のブーム」

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せてくれながら、愛用品も紹介してくれました！

■眉メイクに

動画内に登場したのはこちら！

CEZANNE/超細芯アイブロウ 08ビターグレージュ 税込550円（公式サイトより）

0.9mmと細いラインで眉毛の毛流れを再現できるアイブロウペンシル！力を入れなくてもしっかり描けるタイプで、水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ処方。

柏木さんはこちらについて「これがやっぱめちゃくちゃ今のブーム」とお気に入りの様子で紹介。

その使い方について「足りない毛を1本1本描き足していくような雰囲気で」と細いラインを生かして、眉毛の隙間を埋めるように塗布。

続けて「こんな感じで1本ずつ描き足して」と語りながら眉毛を描き、次はアイブロウパウダーで仕上げていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！