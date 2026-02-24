サンドイッチや「完全メシ」50円引きなどお得がたっぷり。ローソン・ミニストップ・ファミマ・セブンのキャンペーンまとめ（2月24日時点）

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セブン-イレブンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2026年2月24日時点で発表されているお得情報をまとめました。

「焼そばU.F.O.」のクーポン毎日もらえる

ローソンのキャンペーン

【ハピとくーポン最大100円引き】

2月24日から3月16日までの期間、ローソンの公式アプリでお得なクーポンを配布しています。

対象商品は以下の通り。

●弁当 各種...50円引き

●おにぎり・寿司 各種...30円引き

●麺類 各種...50円引き

●サンドイッチ 各種...50円引き

●まちかど厨房弁当 各種...50円引き

●サラダ・グラタン・ドリア・スープ 各種...50円引き

●ローソンオリジナル プレミアム冷蔵惣菜 各種...100円引き

●ウチカフェ スイーツ 各種...30円引き

●パン 各種...30円引き

●まちかど厨房 サンドイッチ・バーガー・ロールパン 各種...50円引き

ミニストップのキャンペーン

【きのこクリーミィドッグ32円引き】

2月20日から26日までの期間、「きのこクリーミィドッグ（単品・Xポテトセット）」が本体価格から32円引きに。

他のセールやキャンペーンとの併用はできません。

ファミマのキャンペーン

【野菜飲料30円引き】

2月24日から3月9日までの期間、カゴメの野菜飲料を30円引きで購入できます。

対象商品は以下の通り。

●野菜一日これ一本

●野菜一日これ一本 トリプルケア

●野菜生活100 オリジナル

●野菜生活100 ベリーサラダ

●野菜生活100 マンゴーサラダ

【完全メシ50円引き】

2月24日から3月16日までの期間、対象の日清「完全メシ」を50円引きで購入できます。

対象の「完全メシ」は以下の通り。

●汁なし カップヌードル

●日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い屋台風焼そば

●どん兵衛 カレーうどん

●カレーメシ

●トムヤムライス

セブンのキャンペーン

【日清「炎メシ」とからあげ棒セットで100円引き】

2月19日から25日までの期間、日清「炎メシ」の「ユッケジャン」「キムチビビンバ」のどちらか1個とからあげ棒をセットで購入すると、100円引きになります。

【明星「一平ちゃん」半額】

2月19日から25日までの期間、明星「一平ちゃん 夜店の焼そば大盛 だしソース味」を1個購入すると、「一平ちゃん 夜店の焼そば大盛」に使える半額クーポンがもらえます。

クーポン利用期間は、2月26日から3月11日まで。

【男梅サワー30円引き】

2月19日から3月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「男梅サワー」（350ml／500ml）を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は2月19日から3月18日まで。

【セブンカフェベーカリー30円引き】

2月20日から24日までの期間、カウンターのケース内で販売しているセブンカフェベーカリー全品を30円引きで購入できます。

お店で揚げたボールドーナツシリーズは3個入りが対象です。

【焼そばU.F.O.50円引き】

2月23日から3月8日までの期間、セブン-イレブンアプリの会員限定で、対象の日清「焼そばU.F.O.」に使える50円引きクーポンが毎日届きます。

対象商品は以下の通り。

●焼そばU.F.O.

●焼そばU.F.O. 大盛

●焼そばU.F.O. 爆盛バーレル

クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。

コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ