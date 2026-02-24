サンドイッチや「完全メシ」50円引きなどお得がたっぷり。ローソン・ミニストップ・ファミマ・セブンのキャンペーンまとめ（2月24日時点）
ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セブン-イレブンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2026年2月24日時点で発表されているお得情報をまとめました。
「焼そばU.F.O.」のクーポン毎日もらえる
ローソンのキャンペーン【ハピとくーポン最大100円引き】
2月24日から3月16日までの期間、ローソンの公式アプリでお得なクーポンを配布しています。
対象商品は以下の通り。
●弁当 各種...50円引き
●おにぎり・寿司 各種...30円引き
●麺類 各種...50円引き
●サンドイッチ 各種...50円引き
●まちかど厨房弁当 各種...50円引き
●サラダ・グラタン・ドリア・スープ 各種...50円引き
●ローソンオリジナル プレミアム冷蔵惣菜 各種...100円引き
●ウチカフェ スイーツ 各種...30円引き
●パン 各種...30円引き
●まちかど厨房 サンドイッチ・バーガー・ロールパン 各種...50円引き
ミニストップのキャンペーン【きのこクリーミィドッグ32円引き】
2月20日から26日までの期間、「きのこクリーミィドッグ（単品・Xポテトセット）」が本体価格から32円引きに。
他のセールやキャンペーンとの併用はできません。
ファミマのキャンペーン【野菜飲料30円引き】
2月24日から3月9日までの期間、カゴメの野菜飲料を30円引きで購入できます。
対象商品は以下の通り。
●野菜一日これ一本
●野菜一日これ一本 トリプルケア
●野菜生活100 オリジナル
●野菜生活100 ベリーサラダ
●野菜生活100 マンゴーサラダ
2月24日から3月16日までの期間、対象の日清「完全メシ」を50円引きで購入できます。
対象の「完全メシ」は以下の通り。
●汁なし カップヌードル
●日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い屋台風焼そば
●どん兵衛 カレーうどん
●カレーメシ
●トムヤムライス
セブンのキャンペーン【日清「炎メシ」とからあげ棒セットで100円引き】
2月19日から25日までの期間、日清「炎メシ」の「ユッケジャン」「キムチビビンバ」のどちらか1個とからあげ棒をセットで購入すると、100円引きになります。【明星「一平ちゃん」半額】
2月19日から25日までの期間、明星「一平ちゃん 夜店の焼そば大盛 だしソース味」を1個購入すると、「一平ちゃん 夜店の焼そば大盛」に使える半額クーポンがもらえます。
クーポン利用期間は、2月26日から3月11日まで。【男梅サワー30円引き】
2月19日から3月4日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「男梅サワー」（350ml／500ml）を購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。
クーポン利用期間は2月19日から3月18日まで。【セブンカフェベーカリー30円引き】
2月20日から24日までの期間、カウンターのケース内で販売しているセブンカフェベーカリー全品を30円引きで購入できます。
お店で揚げたボールドーナツシリーズは3個入りが対象です。【焼そばU.F.O.50円引き】
2月23日から3月8日までの期間、セブン-イレブンアプリの会員限定で、対象の日清「焼そばU.F.O.」に使える50円引きクーポンが毎日届きます。
対象商品は以下の通り。
●焼そばU.F.O.
●焼そばU.F.O. 大盛
●焼そばU.F.O. 爆盛バーレル
クーポン利用期間は、配信日を含む2日間です。
コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ