元日本代表MF小野伸二氏が古巣フェイエノールトを現地観戦

オランダ1部フェイエノールトは現地時間2月22日、ホームで行われたリーグ戦第24節テルスター戦に臨み、2-1で勝利した。

この試合に同クラブのレジェンドである元日本代表の小野伸二氏が現地観戦する様子が中継映像に映り、「めっちゃ貫禄ある」「胸が熱くなる」など注目を集めた。

テルスター戦には、日本代表のFW上田綺世、DF渡辺剛が先発。上田はノーゴールに終わり、後半17分で交代した。渡辺はフル出場を果たし、1点差での勝利に守備で貢献している。

現地スタンドで試合を観戦した小野氏は2001年にJ1浦和レッズからフェイエノールトへ移籍。持ち前の圧倒的な技術で加入シーズンからレギュラーの座を勝ち取り、UEFAカップ（現・UEFAヨーロッパリーグ）制覇に貢献した。現在もクラブのレジェンドとして現地のファンから愛される存在だ。

そんなレジェンドの観戦姿が中継で映されると、「めっちゃ貫禄ある」「懐かしい」「胸が熱くなる」「レジェンド感溢れてる」「とっても感動的」「そこにいるだけで空気変わる」など多くのコメントが寄せられ、小野氏に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）