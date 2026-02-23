この先2月24日(火)〜3月8日(日)は、短い周期で天気が崩れるでしょう。25日(水)と28日(土)頃は広く雨が降り、水不足の地域には恵みの雨になりそうです。気温は、平年より高い日が多いでしょう。積雪の多い所では雪どけが進みますので、屋根からの落雪や雪崩などにご注意ください。

28日(土)にかけて曇りや雨の日が多い 恵みの雨も

2月24日(火)〜3月2日(月)は、短い周期で天気が変わる見込みです。25日(水)は本州付近を前線や低気圧が通過するため、西日本や東日本で雨が降るでしょう。太平洋側では局地的に雨の降り方が強まり、水不足となっている地域では、恵みの雨になりそうです。26日(木)は広く晴れますが、低気圧の影響で、27日(金)は九州で雨が降り出すでしょう。28日(土)は北日本まで広い範囲で雨が降りそうです。北海道では雪の降る所もあり、路面状況の悪化に注意が必要です。3月1日(日)〜2日(月)は、各地で晴れ間が広がる見込みです。





最高気温は、平年より高い日が多く、晴れる日は春を感じる陽気の所が多いでしょう。積雪の多い所では、雪どけが進みます。屋根からの落雪や雪崩、融雪による河川の増水などに注意してください。

後半は短い周期で天気が変わる 晴れる日は花粉対策を

3月3日(火)〜3月8日(日)は、短い周期で天気が変わりやすいでしょう。3日(火)から4日(水)は広い範囲で雨が降るでしょう。5日(木)は西日本や東日本で晴れる所が多くなりそうです。晴れる日は比較的過ごしやすいですが、九州から関東では、花粉の飛散が多くなります。マスクや眼鏡などで対策を万全にしてお出かけください。