¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤¬ËÜÆü2·î23Æü19»þ¤«¤éÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷
¡Ú¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡ÊTVÈÇ¡Ë¡Û ÊüÁ÷Æü»þ¡§2·î23Æü19»þ～22»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤¬ËÜÆü2·î23Æü19»þ¤è¤êTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï22»þ¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡2025Ç¯¤ËTV¥·¥êー¥ºÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥êー¥º¡£Êª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¤Ï2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥êー¥º30¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤ÎTBS¤Ç¤ÎÊüÁ÷¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ TVÈÇ¡×¤ÈÆ±ÍÍ¼Ü¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¾å±Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
