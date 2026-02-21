人気番組の企画で50軒ものお宅を訪問し、不用品販売で累計1800万円という驚異の売上を叩き出した俳優の緑川静香さん。不用品を誰かの宝物へと変える彼女の情熱は、単なる片づけ術を超え、人々の生き方をも変えていく。「あなたの家にある不用品は、誰かにとっては、人生を変えるほどの一品かもしれない」。捨てられない性分の方も必見の、愛と執念の物語です。

── 2019年にスタートしたバラエティ番組『それって!?実際どうなの課』では、「フリマアプリで家の不要品をすべて売ったらいくらになるのか？」という企画で才能を発揮され、一躍人気者となりました。企画に抜擢された経緯を教えてください。

緑川さん：以前にお世話になった番組の担当ディレクターさんから突然、電話が来て「家のもの売れる？」と唐突に聞かれたんです。そのとき、駅のホームにいたんですが「仕事が入ってきた！」と嬉しくて、即答で「売れます！」って言うと「家で撮影でも大丈夫？」と言われ「できます！」と。それで秒で決まりました（笑）。当時はまだ一部の地域でしか放送されない番組でした。

そのときは、身分を伏せて、私の家にあったものを出品したんですが、好評だったようで、まさかのレギュラー化が決まりました。「フリマアプリで家の不要品をすべて売ったらいくらになるのか？」という企画の検証番組です。今度は私の私物ではなく、不用品を売った売上金でやりたい目標があるご家庭に伺って、そのご家庭の不用品をフリマアプリに出品して1週間で売るというもの。番組では目標を達成するのに必要な売り上げ金額を設定し、私が自分の経験で得たスキルを活用して全力サポートするんです。

── レギュラー番組になってからはどのくらい商品を売ったのですか？

緑川さん：おそらくトータルで1万品以上は出していますね。50軒くらいのお宅に伺って毎回200～300アイテムくらいを出品しているので。それで累計1800万円くらい売り上げました。それぞれのお宅で「売ってほしい」と言われるものをメインに出品するのですが、売れるのは未使用品やブランド物とかだけだと思っていらっしゃる方が多くて。私が「これもいけそうですよ」みたいな感じでお話ししながら、出品する感じです。

「こんなものが売れるの？」というアイテムが、おそらく視聴者の方にも刺さったんじゃないかなと思います。大量のトイレットペーパーの芯や、卵のパック、あと保冷剤など、捨ててしまうようなものとかは驚かれますね。

意外なものでは、車のカタログとか。自動車のディーラーの店舗で無料でもらったカタログがいい値段で売れました。なかには1万円くらいの値がついたものもありました。車好きの方やコレクターさんなどに需要があるようです。

極貧生活で身につけた不用品を売る「コツ」

── そもそもフリマアプリの達人でいらっしゃったんでしょうか？

緑川さん：達人というほどではなかったと思いますが、父が蒸発してから家族3人物置を間借りして暮らしていた過去があり、極貧生活で賢く節約するべくフリマアプリを活用してモノを売ってきたので、スキルは身についていたと思います。やはり、いろんな失敗をしながらトライアンドエラーでちょっとずつコツを学んだところはあります。

商品のサイズが大きすぎて送料が高くなり利益を得られなかった失敗を経験したので、送料を考えた値付けをしないといけなかったり。自分の判断で値段をつけたら安すぎたこともあったので、既出の同じものと比べて相場を見極めた価格を考えないといけなかったり。値下げ交渉が来て値下げを渋ると売るチャンスを逃したりもしたので、値下げ交渉が来ることを前提にちょっと高めにするさじ加減など、基本的なことを失敗から学びました。

フリマアプリ活用のポイントをよく聞かれるんですけど、本当にいっぱいあって、全部大事なんですよ（笑）。写真もタイトルも商品説明も値付けも、それぞれポイントが多数あって奥が深いんです。たとえばタイトルは、新品や未使用品だったらタイトルの頭に明記したほうがいいとか。写真では、あえて傷などをきちんと写したものを入れて状態を正直に伝えることも売れるコツです。まとめ売りするときは、それぞれの定価を記載してお得感を出すことも効果的です。

どんなものにも、魅力は見つかる

── これらのノウハウを投入して、1回の企画で200～300アイテム出品というのはかなり大変な作業なのではないでしょうか？

緑川さん：ロケ中は朝方まで出品作業しないと間に合わないことはよくあります。出品アイテムを24時間アプリで管理していますし、先方とのやり取りとか、追加の画像編集とかも結構大変なんですけど、そこは放送されていないので、いともかんたんに出品したみたいに思われてしまうかもしれませんが、状況を見て売れないものを出品し直したりとか、もう本当にリアルに全力投球しています。1週間まるまる、売上総額の発表のギリギリまで私がやっています。

── カメラが回っていないところでも、緑川さんの妥協のない本気の頑張りを見ている依頼者ご家族は、きっと感謝の気持ちでいっぱいなのではないでしょうか。

緑川さん：本当に、毎日お宅に伺うのでそのご家族とすごく仲よくなるんですよ。だから最後は胸がいっぱいで、ご家族と一緒に泣いちゃうっていう（笑）。大変ではありますが、ご家族のみなさんが本当に喜んでくれて「ありがとう」と言ってくれるので救われますね。

みなさん、それぞれ売り上げ金を使ってやりたい目標をお持ちなので、「緑川さんのおかげで旅行に行けました！ちょっといいところに泊まれました」とかってご連絡いただくと、本当にそれで1週間眠れなかったことや疲れたことも忘れて「やってよかったな」って思えるし、自分にとってもパワーになりますね。幸せな報告を聞ける仕事ってなかなかないですから。

自分だけだったら、たぶんここまで頑張れないと思うのですが、誰かの夢のためってなると力がわいてくる。「私は誰かのために頑張ることが好きなんだ！」というのをこの番組で実感しました。そういう意味ではすごくやりがいのある企画に参加させてもらっていてありがたいです。番組を終えるたびにハードルがどんどん上がって、期待値も高くなってはいるんですけど（笑）。目標金額よりは売ってあげたいなと思うので。私も「諦めない」という強い心でご家族の思いに応えたくて、毎回頑張っています。

── 目標達成に向けて「諦めない」という姿勢や、ご家族に寄り添ったお人柄が視聴者の方たちにも届いた企画だったのでしょうか。

緑川さん：やはり自分がかつて貧乏だったからこそ「諦めない」メンタルを培ってこられましたし、お金がなくて何でも手に入る環境ではなかったことで、1個1個のモノに対する価値を考える習慣みたいなものがあったのだと思います。また、置かれた環境や限られたものをポジティブにとらえることが身についているので、どんなものにも魅力を見つけることができる性格なのも、企画に向いていたかもしれません。

あなたの不用品は、誰かの宝物かもしれない

── たしかにそれは商品の魅力を伝える場面で活きてきそうです。

緑川さん：企画をやらせていただいて私も勉強になったのですが、自分のいらないものって誰かにとっては本当に必要なものだったりするわけです。過去に「これはどうやって売ればいいの？」と悩むような、特徴や価値がよくわからないおもちゃがあって、売るのを諦めかけたことがありましたが、結果的に売れて、買った方からのメッセージで「長年すごく探していたんです。本当にありがとうございます！」と、手厚いお礼のメッセージが届いたことがありました。

モノって、その方の思い出も乗っかっていたりするので、それも商品の魅力になるわけです。ほんと、誰かのためになる可能性があるのですから自分で勝手に「売れないな」と諦めちゃダメなんですよ（笑）。なんでもそうですが、やってみないとわかりませんから。やってみるって大事ですね。

出品する側にとっても思い出があるときは、商品説明にちゃんとその思いをプラスするようにしています。誰かにとっては、ずっと探し求めていて人生を変えるぐらいのものだったりするわけです。そういう素敵な物語に出会えるのも魅力だなと思います。

「もういらない」と捨てようとしていたものが、誰かにとっては喉から手が出るほど欲しい宝物になる。緑川さんの活動は、物の価値だけでなく、私たちの「視点」をも変えてくれます。皆さんの家にも、思い出が詰まっていてなかなか捨てられないけれど、誰かに引き継ぎたい「眠れるお宝」はありますか？



