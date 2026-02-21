ブラックサンダー新作♡バニラ＆チョコチップが54円で登場
人気チョコバー「ブラックサンダー」から、春気分を先取りできる新フレーバーが登場します。アイスの王道・バニラ＆チョコチップをイメージした味わいで、ひと口で気分が明るくなるポップな一本♡2026年2月24日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売、3月16日(月)よりスーパーやドラッグストアでも順次発売されます。
アイス気分の贅沢フレーバー
「バニラ＆チョコチップのサンダー」は、バニラ香るアイスクリーム風味をイメージしたシリーズ新商品。生クリーム風味パウダーやバニラ香料を使用し、コクのある乳感を表現しています。
さらにビター感のあるチョコレートを下部にコーティングすることで、甘さだけでなく後味の爽やかさも両立。食べごたえがありながら、軽やかに楽しめる仕上がりです。
ザクザク食感が止まらない♪
チョコチップを贅沢に配合し、バニラ香るワッフルクランチ、ザクザクビスケット、ココアクッキーを組み合わせることで、ブラックサンダーならではの楽しい食感を実現。ひと口ごとに異なるザクザク感が広がります。
パッケージは「ホップ！ステップ！！チョコチップ！！！」のコピーとともに、チョコバーとアイスが飛び出すような躍動感あるデザイン。ギザギザの背景で食感も表現し、手に取るだけでワクワク感が高まります。
商品概要
バニラ＆チョコチップのサンダー
参考小売価格：54円（税込）
内容量：1本
発売日：2026年2月24日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売／2026年3月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売
（一部取扱いのない店舗もございます。）
春のおやつにぴったり♡
少しずつ暖かくなる季節にうれしい、アイス気分のチョコバー。お手頃な54円（税込）で、気軽に楽しめるのも魅力です。
仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、ザクザク食感とバニラの甘い香りでほっとひと息ついてみてはいかがでしょうか♡