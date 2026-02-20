物販・カフェ・ワークショップを複合したセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から、待望のガジェットシリーズの新作が発売された。2025年4月発売の「GADJETS ARE OUR FRIENDS」をテーマにしたコレクションの好評を受け、第2弾では「GADGETS STATION(ガジェット ステーション)」をテーマに、さらにパワーアップしたラインナップでセサミストリートファンの日常を彩る。

「セサミストリートマーケット」から大好評のガジェットシリーズの第2弾「GADGETS STATION」が発売！


■最高にユニークで実用性もバッチリなスマホスタンドがデビュー！

「ぬいぐるみスマホスタンド」(各3520円)


第2弾の目玉グッズは、あまりにもかわいすぎる「ぬいぐるみスマホスタンド」(各3520円)。バリエーションはエルモ、クッキーモンスター、アビーの3種で、ちょこんと座った姿勢でスマホを支えるユニークなアイテムだ。

「ぬいぐるみスマホスタンド(エルモ)」(3520円)


「ぬいぐるみスマホスタンド(クッキーモンスター)」(3520円)


「ぬいぐるみスマホスタンド(アビー)」(3520円)


背中にはグリップテープが備わり、スマホに取り付けて使用する。ハートモチーフやグリップ部分に指を通せば安定してスマホを操作することができ、デスク上ではスマホスタンドとして活躍する。

■第1弾で大好評を博したイヤホンポーチに新バリエが追加

「イヤホンポーチ」(各2850円)


前回はエルモ、クッキーモンスター、ゾーイ、アビーの4種類が発売された「イヤホンポーチ」(各2850円)には、新たにビッグバード、オスカー、グローバー、カウント伯爵が仲間入り。

ファスナーを開閉するとキャラクターが口を大きく開けているように見える楽しいデザインが大人気！イヤホンだけでなく、ちょっとしたお菓子やアクセサリーなど小物を入れるポーチとしても活用したい。

■ポップなカラーリングが目を引くストラップは3色あり

「マルチギャザーストラップ」(各4620円)


エルモ、クッキーモンスター、アビーの3色から選べる「マルチギャザーストラップ」(各4620円)は、イニシャルに目鼻があしらわれたクッションチャーム付き。シンプルなコーデに映える鮮やかな色使いで、差し色にぴったり！

ホルダーシートをスマホケースに挟めばスマホストラップに。ストラップは簡単に取り外せて、長さも調節可能だ。仲良し3人でおそろいにするのもおすすめ。

■ショルダーポーチはアクティブに動きまわりたい日に最適！

「PVCショルダーポーチ」(各3190円)


ライブやイベントなど、身軽に過ごしたいときに大活躍の「PVCショルダーポーチ」(各3190円)は、エルモ、クッキーモンスター、アビーの3種。それぞれキュートなチャームが揺れて抜群にかわいい！

水濡れにも強いPVC素材の縦長ポーチと丸型ポーチが連結され、必要最小限の持ち物を身につけられる仕様。縦長ポーチにはスマホもすっぽり収まる。ストラップもPVC素材で、透明感がさわやかな印象を与える。これからの時季の必携アイテムとなりそう！

■ハート型のシリコンリングでスマホの持ち歩きがラクに！

「シリコンブレスレット」(各3630円)


ギャザーストラップとどちらも欲しくなってしまうのが「シリコンブレスレット」(各3630円)。エルモ、クッキーモンスター、アビーの3種類で、キャラクターの顔とブランドロゴのチャームがゆらゆらと揺れる。

ハート型のシリコンリングがやわらかく腕にフィット。手首に通せば、スマホの落下を防ぎながら快適にスマホを持ち歩ける。ストラップを引っ掛けることもできるので、組み合わせて使うとさらに便利だ。

■シールブームに風穴を開けるかも!?フタ付きのミラーステッカー

「スライドミラー」(各2090円)


大ブームの立体シールよりすごい!?「スライドミラー」(各2090円)はスライド式のミラーステッカー。種類はエルモ、クッキーモンスター、アビーの3種だけながら、1枚あるだけで最大の高レートを叩き出しそう！

ミニサイズでキャラクターのデザイン面をスライドすると中にミニサイズのミラーが隠されている技ありアイテム。スマホやPCなど普段持ち歩くものにペタリと貼れば、いつでも身だしなみをチェックできる。

以上のアイテムは「セサミストリートマーケット」の池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店の3店舗および、オフィシャルオンラインストアにて販売がスタートしたばかり。完売する前にぜひチェックして！

