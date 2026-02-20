500-HD036

サンワサプライは、端子部が磁力で接続できるHDMIケーブル「500-HD036」を発売した。ラインナップと直販価格は、0.5mが2,280円、1mが2,380円、1.5mが2,480円、2mが2,580円、3mが2,780円。

コネクタ部にマグネット式を採用し、ケーブル先端を近づけるだけで吸い付くように接続できる、48Gbps対応のウルトラハイスピードHDMIケーブル。最大8K60Hz、4K120Hzの伝送に対応する。

コネクタの磁石部分を外せば、機器側にはコネクタを挿したままにできるため、日常的な抜き差しで起きやすいHDMI端子の摩耗やガタつきリスクを抑えられる。なお、マグネット式端子は片側のみ。

コネクタ周りへの負荷が軽減される構造で、繊細な端子部を保護。「頻繁に接続・取り外しを行なう会議室や展示環境にも心強い一本」としている。

また、配線が足に触れたり、ケーブルが引っ張られたりといった事故にも配慮。外から力が加わるとマグネットが外れる構造のため、機器の転倒や端子破損のリスクを低減する。

信号劣化を抑える金メッキ端子を採用し、安定した接続をサポート。ケーブルはナイロンメッシュ構造で取り回しと耐久性のバランスにも配慮した。