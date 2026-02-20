『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS）が、本日2月20日19時54分より放送。新企画『それスノ実話ジャッジメント』がオンエアされる。

今回の放送より、Snow Manと芸人による究極のプレゼンバトル『それスノ実話ジャッジメント』が開幕する。本企画では3つのテーマに合わせて、それぞれチームの代表者が自身の体験や知識をもとに、“盛り一切なし”の一流芸能人のみぞ知る真実をプレゼンで披露。どちらがよりテーマにふさわしいプレゼンだったかを一般審議員50名がジャッジし、勝利したチームには豪華賞品が贈られる。

芸人チームには、狩野英孝、森田哲矢（さらば青春の光）、信子（ぱーてぃーちゃん）が参加。加えて、本番組へ初登場となる東野幸治が審議長を務める。

『この仕事をしていなかったら一生知らなかったこと』というテーマでは、Snow Manチームの阿部亮平が常識がひっくり返るようなプレゼンを披露。対する狩野は、一生に一度だけどんな願いでも叶えてくれる“ある場所”について語る。続く『世間は知らないみんなに共有したい怖い人』というテーマでは、向井康二が受け入れられない苦手な人物を告白。さらに、森田がテレビ業界の真の黒幕の正体を明かす。

『好感度が高いあの人の裏の顔』というテーマでは、ラウールが岩本照の裏の顔を激白。岩本の“ビジネス○○”が明かされる。また、信子は“あのビッグタレント”の意外な裏の顔を語り、まさかの本人がスタジオに登場で大波乱の展開に。Snow Manと芸人たちのプレゼン力が見られる放送となる予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）