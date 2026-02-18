『タテ読みマンガアワード』結果発表 INI佐野雄大賞、ぱーてぃーちゃん賞も【選出コメントあり】
縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞『タテ読みマンガアワード 2025』が発表された。国内作品部門1位は、『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱／STRAIGHT EDGE／SORAJIMA）、海外作品部門1位は、『今世は当主になります』（Mon／Antstudio／Kim Roah）が受賞し、INI佐野雄大とぱーてぃーちゃんによる選出作品も発表された。
【画像】青年の気迫がすごい…！ぱーてぃーちゃん賞に輝いた作品
本アワードは、「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成され、ユーザーからタテ読みマンガの推薦を受け付け、投票数の多かった上位作品をノミネート作品として発表。その後、ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定している。コミックナタリーが主催し、2024年にスタートして今回が第2回となる。
国内作品部門1位は、『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』（天壱／STRAIGHT EDGE／SORAJIMA）。」原作・シナリオ担当の天壱氏は、「本作が大勢の方々に応援していただけるほど、読者様に楽しんでいただけていたのだと実感できたことがなによりもうれしく思います」と喜びのコメント。
海外作品部門1位は、『今世は当主になります』（Mon／Antstudio／Kim Roah）。作画担当のMON氏は「何より、フィレンティアの成長をともに見守り、変わらぬ愛情を注いでくださっていることに、深く感謝いたします。皆さまからいただいた応援を大切に胸に刻み、残りの物語も楽しみながら描いてまいります」と感謝を伝えた。
INI・佐野雄大賞は、『枯れた花に涙を』（Gae）。Gae氏は「まだまだ皆さんにお届けしたい物語がたくさん残っていますので、楽しみに待っていてください」と期待をあおるコメント。
ぱーてぃーちゃん賞は、「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」（江藤俊司／フウワイ／土田健太／3rd Ie／maruco／Studio No.9）。原作の江藤俊司氏は「投票してくださった皆さまに感謝すると共に、今後も読者の皆さまをワクワクさせることを第一に、制作に励んでまいります」と意気込んだ。
■ゲスト審査員：INI・佐野雄大コメント
この作品は不倫夫に借金を背負わされ、毎日借金を返すために平日、土日関係なく朝から晩まで働き続けるが、借金がなくなるよりも先に夫からの愛がなくなってしまい、毎日絶望を抱え、自分の輝きを徐々に失いながら生きていく樹里と、その目の前に現れる謎に包まれた歳下の男との出会いから始まる作品です。
彼は度々、樹里の働く花屋さんにバラの花束を買いにくる。樹里と一緒に働く同僚は確実にこの高身長歳下イケメンは樹里に気があると伝える。樹里はお金も時間にも余裕がないので、いつもボロい服にすっぴんで過ごしているが、とても美人で品のある女性なので、好意を持たれるのも無理はない。そんな彼との出会いが、枯れかかっている樹里の人生に潤いを与えてくれるのか。
はたまたただの勘違いなのか、それに愛想もつかされ昔のように優しく接してくれなくなったが、一応夫もいるので、その中で樹里はいろいろなことに悩まされながら進んでいく。そんな歳下高身長イケメンと働き詰めのアラサー妻との関係は、この先一体どのようになっていくのかを読み進めていくのがとても面白いです。僕自身も王道青春キラキラストーリーや甘酸っぱいラブストーリーの作品も好きですが、どちらかというと苦悩のあるラブストーリーの方が読み応えがあるというか、その分人間のリアルな心情について考えながら読めるところが、すごく感受性を刺激され、物語の中に入りやすいのでとても好きです。
このストーリーの描写はすごくシリアスで、リアルな描写、少し重たい空気の中にあるドラマチックさが、より人の感性に問いかけてくるようで。セリフ１つひとつのシーンがいい意味で飾り気がなく、妙に作品の世界に惹き込まれ、続きが読みたくなってしまうところが、この作品の好きなところです。内容もそうですが、絵のタッチ自体もこの作品に合ったモノトーンなタッチで、世界観も現実から切り離して読ませてくれて、とても僕好みで素敵な作品でした。是非たくさんの人に読んでいただきたいです。
■ゲスト審査員：ぱーてぃーちゃんコメント
▼すがちゃん最高No.1
小さい頃からマンガをこよなく愛して毎日読むのが習慣になっていて、13年ほど前からタテ読みマンガも読むようになったのですが、異世界バトル系は好んでよく読むジャンルで、その中でも特に好きなのが主人公最強系の作品です。そして今回選ばせていただいた「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」は色々な角度の主人公最強系の中でこのやり口があったかと思わず笑ってしまいました。
あまりしゃべるとネタバレになってしまいますが、いじめられていた主人公がとあるきっかけで覚醒して、始祖と呼ばれる過去に存在した超越者が体に乗り移るのですが、そこからの強くなり方がもう笑えるほど凄くてワクワクが止まりません。そしてその凄すぎる方法で最強になった主人公なのですが、なんとその主人公を超えるほど強い魅力的なキャラも出てきたり、もうとんでもない方法で立ちはだかる敵。さまざまな困難に立ち向かいながらより強くなる主人公の成長。もう一瞬の飽きもない展開にどんどんページを進めていきたくなると思います。ちなみに僕は1日で最新話まで読んでしまいました。勧善懲悪の決定版！是非読んで欲しい作品です。
▼信子
その時始祖と呼ばれる第一世代の超越者たちが現れた↑もうこの時点でうちが好きなマンガ確定って思ったんだよね。主人公がセンスあるとか、はちゃめちゃ強いバトルマンガがとにかく好きだし、魔法とか武術とかハンターとか、ワクワクするんだけどー!!って思ってたら、おいおい主人公ぽんこつかいってがっかりしたんだけど、はい、こっから待ってました展開うちの大好きな主人公の強さチート級でもねーただ強いだけじゃなくて、頭を使ったり、持ち前のガッツだったり、主人公の魅力にどんどん引き込まれてまぢ親指止まんなくて疲れたww色んなものに虐げられてきたから、弱者の気持ちも分かる優しき主人公なのがまたグッとくるよね。うちもこんな人になりたいって思う。こんなに激しいマンガなのに泣かせるシーンもあって、これからうちのオフの時間はスクロールで忙しくなるんだけど
▼金子きょんちぃ
おもしろい!!とにかくおもしろすぎる!!!おもしろすぎて寝ること忘れる！伝説の始祖が想像以上の伝説なのに、鬼のように無邪気でかわいい▽（＝ハート）でもやっぱり強すぎてカッコいい!!そんで、そんなに強い始祖大量に宿してわたしだったら絶対に頼りきっちゃうんですけど？ってとこ湊は自分に入れ込みながら己の力にしてってどんどん成長してって、THE 主人公好きのわたしはどんどん引き込まれちゃったてか普通の男の子だったのにいきなり伝説級の最強軍団大量に体にぶち込んで寝てる間も修行に修行かさねて、世界守るんだ!!って計り知れないほどの重圧じゃね？って思うけど、挫折してもまた立ち上がる系ってやっぱ応援しちゃう！まじこいつ主人公の器じゃん！やべーじゃん!!!って何度も泣かされました！兄弟愛、師弟愛、仲間愛みたいなたっくさんの愛も素敵▽なんかね、もうね、いろんな要素がいっぱいあるんだけどね、綺麗な物語になっててね、ほんとにマンガの集大成ってかんじ!!!あと、絵が綺麗でカラフルで素敵▽
■『タテ読みマンガアワード 2025』結果一覧
【国内作品部門1位】
『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』
天壱／STRAIGHT EDGE／SORAJIMA
【海外作品部門1位】
『今世は当主になります』
Mon／Antstudio／Kim Roah
【INI・佐野雄大賞】
『枯れた花に涙を』
Gae
【ぱーてぃーちゃん賞】
「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」
江藤俊司／フウワイ／土田健太／3rd Ie／maruco／Studio No.9
【ストーリー賞】
『コータロー君は嘘つき』
緒之
【キャラクター賞】
『ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜』
岸馬きらく／酒ヶ峰ある
【演出賞】
『四度目の夫』
明生チナミ
▼国内作品部門ランキング
1位：『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』
2位：『四度目の夫』
3位：『帝国一の悪女に溺愛がとまりません!』
4位：『推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない』
5位：『再生魔法が効きすぎた! 人生やり直したら、王様になった元部下に溺
愛されています』
6位：『コータロー君は嘘つき』
7位：『ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜』
8位：『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』
9位：『推しの執着心を舐めていた』
10位：『君主様に胸やけ』
11位：『年下夫の未来のために、離婚状を置いて出ていった結果』
12位：『傷だらけ聖女より報復をこめて』
13位：『悪女は仮面の騎士に騙されない』
14位：『シークレットスターライブ』
15位：『陛下わたしを忘れてください』
16位：『伝説の暗殺者、転生したら王家の愛され末娘になってしまいまし
て。』
17位：『悪女の珈琲物語』
18位：『ヌリタス〜偽りの花嫁〜』
19位：『異世界コンビニのおっさん、実は最強。』
20位：『愛妻弁当は不倫に含まれますか？』
▼海外作品部門ランキング
1位：『今世は当主になります』
2位：『悪役のエンディングは死のみ』
3位：『ゴッド オブ ブラックフィールド』
4位：『公女様は未来を見通す』
5位：『ウサギと黒ヒョウ様の共生関係』
6位：『枯れた花に涙を』
7位：『皇帝の子供を隠す方法』
8位：『この結婚はどうせうまくいかない』
9位：『俺だけレベルアップな件〜ラグナロク〜』
10位：『皇女様はオタバレしたくありません！』
11位：『よくある令嬢転生だと思ったのに』
12位：『母が契約結婚しました』
13位：『悪女は楽で最高ですが？』
14位：『クロヒョウ家のユキヒョウお嬢様』
15位：『見捨てられた推しのために』
16位：『オークの樹の下』
17位：『優しいあなたを守る方法』
18位：『問題な王子様』
19位：『入学傭兵』
20位：『史上最高の領地設計士』
【画像】青年の気迫がすごい…！ぱーてぃーちゃん賞に輝いた作品
本アワードは、「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成され、ユーザーからタテ読みマンガの推薦を受け付け、投票数の多かった上位作品をノミネート作品として発表。その後、ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定している。コミックナタリーが主催し、2024年にスタートして今回が第2回となる。
海外作品部門1位は、『今世は当主になります』（Mon／Antstudio／Kim Roah）。作画担当のMON氏は「何より、フィレンティアの成長をともに見守り、変わらぬ愛情を注いでくださっていることに、深く感謝いたします。皆さまからいただいた応援を大切に胸に刻み、残りの物語も楽しみながら描いてまいります」と感謝を伝えた。
INI・佐野雄大賞は、『枯れた花に涙を』（Gae）。Gae氏は「まだまだ皆さんにお届けしたい物語がたくさん残っていますので、楽しみに待っていてください」と期待をあおるコメント。
ぱーてぃーちゃん賞は、「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」（江藤俊司／フウワイ／土田健太／3rd Ie／maruco／Studio No.9）。原作の江藤俊司氏は「投票してくださった皆さまに感謝すると共に、今後も読者の皆さまをワクワクさせることを第一に、制作に励んでまいります」と意気込んだ。
■ゲスト審査員：INI・佐野雄大コメント
この作品は不倫夫に借金を背負わされ、毎日借金を返すために平日、土日関係なく朝から晩まで働き続けるが、借金がなくなるよりも先に夫からの愛がなくなってしまい、毎日絶望を抱え、自分の輝きを徐々に失いながら生きていく樹里と、その目の前に現れる謎に包まれた歳下の男との出会いから始まる作品です。
彼は度々、樹里の働く花屋さんにバラの花束を買いにくる。樹里と一緒に働く同僚は確実にこの高身長歳下イケメンは樹里に気があると伝える。樹里はお金も時間にも余裕がないので、いつもボロい服にすっぴんで過ごしているが、とても美人で品のある女性なので、好意を持たれるのも無理はない。そんな彼との出会いが、枯れかかっている樹里の人生に潤いを与えてくれるのか。
はたまたただの勘違いなのか、それに愛想もつかされ昔のように優しく接してくれなくなったが、一応夫もいるので、その中で樹里はいろいろなことに悩まされながら進んでいく。そんな歳下高身長イケメンと働き詰めのアラサー妻との関係は、この先一体どのようになっていくのかを読み進めていくのがとても面白いです。僕自身も王道青春キラキラストーリーや甘酸っぱいラブストーリーの作品も好きですが、どちらかというと苦悩のあるラブストーリーの方が読み応えがあるというか、その分人間のリアルな心情について考えながら読めるところが、すごく感受性を刺激され、物語の中に入りやすいのでとても好きです。
このストーリーの描写はすごくシリアスで、リアルな描写、少し重たい空気の中にあるドラマチックさが、より人の感性に問いかけてくるようで。セリフ１つひとつのシーンがいい意味で飾り気がなく、妙に作品の世界に惹き込まれ、続きが読みたくなってしまうところが、この作品の好きなところです。内容もそうですが、絵のタッチ自体もこの作品に合ったモノトーンなタッチで、世界観も現実から切り離して読ませてくれて、とても僕好みで素敵な作品でした。是非たくさんの人に読んでいただきたいです。
■ゲスト審査員：ぱーてぃーちゃんコメント
▼すがちゃん最高No.1
小さい頃からマンガをこよなく愛して毎日読むのが習慣になっていて、13年ほど前からタテ読みマンガも読むようになったのですが、異世界バトル系は好んでよく読むジャンルで、その中でも特に好きなのが主人公最強系の作品です。そして今回選ばせていただいた「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」は色々な角度の主人公最強系の中でこのやり口があったかと思わず笑ってしまいました。
あまりしゃべるとネタバレになってしまいますが、いじめられていた主人公がとあるきっかけで覚醒して、始祖と呼ばれる過去に存在した超越者が体に乗り移るのですが、そこからの強くなり方がもう笑えるほど凄くてワクワクが止まりません。そしてその凄すぎる方法で最強になった主人公なのですが、なんとその主人公を超えるほど強い魅力的なキャラも出てきたり、もうとんでもない方法で立ちはだかる敵。さまざまな困難に立ち向かいながらより強くなる主人公の成長。もう一瞬の飽きもない展開にどんどんページを進めていきたくなると思います。ちなみに僕は1日で最新話まで読んでしまいました。勧善懲悪の決定版！是非読んで欲しい作品です。
▼信子
その時始祖と呼ばれる第一世代の超越者たちが現れた↑もうこの時点でうちが好きなマンガ確定って思ったんだよね。主人公がセンスあるとか、はちゃめちゃ強いバトルマンガがとにかく好きだし、魔法とか武術とかハンターとか、ワクワクするんだけどー!!って思ってたら、おいおい主人公ぽんこつかいってがっかりしたんだけど、はい、こっから待ってました展開うちの大好きな主人公の強さチート級でもねーただ強いだけじゃなくて、頭を使ったり、持ち前のガッツだったり、主人公の魅力にどんどん引き込まれてまぢ親指止まんなくて疲れたww色んなものに虐げられてきたから、弱者の気持ちも分かる優しき主人公なのがまたグッとくるよね。うちもこんな人になりたいって思う。こんなに激しいマンガなのに泣かせるシーンもあって、これからうちのオフの時間はスクロールで忙しくなるんだけど
▼金子きょんちぃ
おもしろい!!とにかくおもしろすぎる!!!おもしろすぎて寝ること忘れる！伝説の始祖が想像以上の伝説なのに、鬼のように無邪気でかわいい▽（＝ハート）でもやっぱり強すぎてカッコいい!!そんで、そんなに強い始祖大量に宿してわたしだったら絶対に頼りきっちゃうんですけど？ってとこ湊は自分に入れ込みながら己の力にしてってどんどん成長してって、THE 主人公好きのわたしはどんどん引き込まれちゃったてか普通の男の子だったのにいきなり伝説級の最強軍団大量に体にぶち込んで寝てる間も修行に修行かさねて、世界守るんだ!!って計り知れないほどの重圧じゃね？って思うけど、挫折してもまた立ち上がる系ってやっぱ応援しちゃう！まじこいつ主人公の器じゃん！やべーじゃん!!!って何度も泣かされました！兄弟愛、師弟愛、仲間愛みたいなたっくさんの愛も素敵▽なんかね、もうね、いろんな要素がいっぱいあるんだけどね、綺麗な物語になっててね、ほんとにマンガの集大成ってかんじ!!!あと、絵が綺麗でカラフルで素敵▽
■『タテ読みマンガアワード 2025』結果一覧
【国内作品部門1位】
『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』
天壱／STRAIGHT EDGE／SORAJIMA
【海外作品部門1位】
『今世は当主になります』
Mon／Antstudio／Kim Roah
【INI・佐野雄大賞】
『枯れた花に涙を』
Gae
【ぱーてぃーちゃん賞】
「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」
江藤俊司／フウワイ／土田健太／3rd Ie／maruco／Studio No.9
【ストーリー賞】
『コータロー君は嘘つき』
緒之
【キャラクター賞】
『ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜』
岸馬きらく／酒ヶ峰ある
【演出賞】
『四度目の夫』
明生チナミ
▼国内作品部門ランキング
1位：『お求めいただいた暴君陛下の悪女です』
2位：『四度目の夫』
3位：『帝国一の悪女に溺愛がとまりません!』
4位：『推しの一途すぎる執着を、私はまだ知らない』
5位：『再生魔法が効きすぎた! 人生やり直したら、王様になった元部下に溺
愛されています』
6位：『コータロー君は嘘つき』
7位：『ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜』
8位：『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』
9位：『推しの執着心を舐めていた』
10位：『君主様に胸やけ』
11位：『年下夫の未来のために、離婚状を置いて出ていった結果』
12位：『傷だらけ聖女より報復をこめて』
13位：『悪女は仮面の騎士に騙されない』
14位：『シークレットスターライブ』
15位：『陛下わたしを忘れてください』
16位：『伝説の暗殺者、転生したら王家の愛され末娘になってしまいまし
て。』
17位：『悪女の珈琲物語』
18位：『ヌリタス〜偽りの花嫁〜』
19位：『異世界コンビニのおっさん、実は最強。』
20位：『愛妻弁当は不倫に含まれますか？』
▼海外作品部門ランキング
1位：『今世は当主になります』
2位：『悪役のエンディングは死のみ』
3位：『ゴッド オブ ブラックフィールド』
4位：『公女様は未来を見通す』
5位：『ウサギと黒ヒョウ様の共生関係』
6位：『枯れた花に涙を』
7位：『皇帝の子供を隠す方法』
8位：『この結婚はどうせうまくいかない』
9位：『俺だけレベルアップな件〜ラグナロク〜』
10位：『皇女様はオタバレしたくありません！』
11位：『よくある令嬢転生だと思ったのに』
12位：『母が契約結婚しました』
13位：『悪女は楽で最高ですが？』
14位：『クロヒョウ家のユキヒョウお嬢様』
15位：『見捨てられた推しのために』
16位：『オークの樹の下』
17位：『優しいあなたを守る方法』
18位：『問題な王子様』
19位：『入学傭兵』
20位：『史上最高の領地設計士』