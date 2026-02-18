【息子がようやく現実を見た】失恋の埋め合わせ＆お金目当てだった婚約者。言いくるめられるのではとヒヤヒヤしていたけど…【第10話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（公開日：2025年7月13日）＊＊＊＊＊＊母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。そのチナツさんと同棲を始めた息子は、以前よりも身なりが荒れ、母として心配が募るばかり。半年ぶりに実家に戻ってきた息子は顔色が悪く、様子を聞いてみるとチナツさんへの疑惑を話し始めました。真意を確かめるべく、チナツさんを家に呼び出すと…

* * * * * * *

チナツの気持ちは気づいていたよ

前話からの続き。

息子タツヤのことをちゃんと愛しているのかと、婚約者のチナツさんに尋ねました。

するとチナツさんは答えをはぐらかし、挙げ句の果てには「慰謝料を請求する」とまで言い出したのです。

なんて人なの！？

↓↓↓結婚相手は俺じゃなくても…

結婚は思い合って成立するもの

最初はチナツさんに言いくるめられてしまうんじゃないかと、ヒヤヒヤしていたのですが……。

タツヤが自分の考えをきちんとチナツさんに伝えることができて、よかった。

↓↓↓タツヤはひとり暮らしを再開

あの日から約一年

息子のことを思うあまり、少し出過ぎた真似をしたところはあったかもしれません。

でも、おかげで息子はチナツさんとの結婚を考え直すことができたと思っています。

その後、息子には新しい彼女もでき、また新たな関係を育んでいるようです。

これからも子どもの幸せを願いつつ……嫌な姑予備軍にはならないように気をつけながら、関わっていきたいと思います。

