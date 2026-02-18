【東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ) 】 5月発売予定 価格： 46,200円(通常版) 49,500円(限定版)

プレックスはフィギュア「東宝30cmシリーズ ゴジラ (ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ)」を5月に発売する。通常版とエクスプラスの少年リック限定版があり、通常版の価格は46,200円。限定版は49,500円。

本商品は西武園ゆうえんちで好評上映中の人気アトラクション「ゴジラ・ザ・ライド グレートクラッシュ」がモチーフとなっている。アトラクションに登場するゴジラを全高約38cm(背びれ先端まで)、全長約59cmの大迫力サイズで立体化。躍動感あふれるポージングと緻密なディテール再現により、劇中のゴジラが持つ荒々しさと威圧感を表現している。

少年リック限定版は口内、背びれ、尾びれに発光ギミックを内蔵。付属のUSBケーブルを使用し、スイッチをオンにする事で各部が発光する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.