武井壮に負けた16日後に“プロ初優勝”を果たした女子プロとは？

百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。今月のゲストはルーキーの平塚新夢。武井との9 ホール対決は、なんと絶好調の武井が勝利したが、その後、プロ入り初優勝を手にした。その優勝から16 日前の対決と対談の模様をお届けする。

バックティーからパープレー武井が１打差で勝利！

武井 ほぼホームコース（取手国際ＧＣ・東コース）の利を活かして、勝たせていただきました。この企画、通算５勝目。負けた数はその10倍以上なんですけどね（笑）

平塚 一緒に回っているの、男子プロか？と思いました。

武井 いや、そんな大したものではありませんが、じつは勝因があって、スタート前の練習場ではドライバーがまったく当たらなかったんですよ。「あー今日はダメだ」なんて思っていたんですが、１番ホールで平塚プロの素振りのテークバックを見て「あの上げ方いいな」と思ってマネしたらよくなりました。

平塚 めちゃ、ショットよかったですもんね。

武井 ホントにアレ、アイアンも。感謝しています。どんなテークバックかは、ぜひ試合会場などで見てほしいですね。さて、平塚プロのことを事前に調べてみましたが、やっぱりご病気のことが多い。今はもう状態はいいんですよね？

トータル3397ヤード（アウトコース）のバックティーからの対決。１番ホール505ヤードのパー5をバーディでスタートした平塚

平塚 まだ通院しながらなんですけど、安定はしています。ゴルフも私生活にも問題はありません。

武井 ゴルフに影響した時期は長かったんですか？

平塚 発病したのが、プロテストに受かっていなくてもＱＴの順位でツアーに出られた最後の年で、ＱＴの１次を通って２次にいくときに突然熱が出て「これはなんだ？」となって病院で調べたら、難病だとわかって即入院でした。

武井も好調なショットで、危なげなくパーを積み重ねる

武井 そこから状態がよくなるまで、どのくらいかかりましたか？

平塚 運よく薬が効いてくれて、病気の症状自体はすぐによくなったんですが、薬の副作用がひどくて、骨粗しょう症や顔や肩回りの脂肪が増えちゃう。それでスイングの感覚がまったく変わっちゃって、慣れなくて苦労しましたね。10キロ以上太りましたから。

武井 ゴルフのいい感覚が戻ったのは、体の膨らみなどがなくなってから？

平塚 そうですね。ある程度落ち着いて、今よりもちょっと太っていましたが感覚はつかめるようになって、自分の意志でゴルフがしたいと思うようになりました。今までは、やらされてきたタイプだったので（笑）

武井 最初からすごい才能で、空振りもしなかったとか。

平塚 はじめてクラブを握って打ったときから当たって飛ぶから、父も「えー！」みたいな感じでした（笑）

3、4番をボギーにしてしまった平塚だが、パットを外したときのリアクションと表情がいい！

武井 お父さんびっくり。「天才だ！やらせよう！」とご家族は盛り上がったんじゃないですか？

平塚 もともと足腰は強くて、母のお腹の中にいるときから蹴りまくっていたり、生後５カ月くらいでつかまり立ちをしていたそうです。運動神経はあまりないんですが（笑）

武井 試合でもすぐにいい成績が出た？

平塚 出ましたね。もういろんな試合会場に連れ出されて、はじめて１年ちょっとくらいで70台では回っていて、小学校５、６年のころにはドライバーも２３０ヤードは飛んでいたかなぁ。今とそんなに変わんないですね（笑）。中学生だともうレギュラーティーから回っていましたが、アンダーも出していた記憶が。

1番から連続パーの武井、7番でバーディゲット！ところが8 番で初のボギー。しかし、平塚に1打差リードで最終ホールへ

武井 その才能が病気によって出遅れてしまいましたが、先ほど自分の意志でゴルフがしたいとおっしゃっていたように自ら「やるぞ！」という気持ちになったきっかけは？

平塚 両親のサポートもありましたが、病気になったときにちゃんと働いて自立したいな、という思いがすごくあって、インドアの練習場の社員になって、レッスンしていたときもありました。それで１年間やってきて、その年（21年）の最終プロテストを２打で落ちちゃったんですよ。合格者のスコアはアンダー。私もトータルはアンダーだったのに合格できなくて、厳しさを感じました。で、まだ20歳と若かったし、今からだったらいろんなことをはじめても遅くないよね、と思った時期もありましたね。

武井 そう思いながらも続けられた動機は？

平塚 そのころから好きだったんですよね。Ｄａ-ｉＣＥ（ダイス・男性５人組ダンス＆ボーカルグループ）が。

武井 ダイス！

平塚 推しメンの（花村）想太くんに、ゴルフで私のことを覚えてもらったんですよ！

武井 ダイスのライブやイベントに行って、ゴルフのテストを受けている子だって認知されて？

平塚 どこまで認知されていたかはわからないですけど、顔を見せると「あー」って感じで。

武井 それが支えになっていた？

平塚 なっていましたね～。仕事をしながらでは練習量もラウンド数も足りないと感じたので、社員は辞めてバイトに変えてもらって、そこから自分でやりくりし、自分の意志で試合にエントリーするようになりました。

武井 練習に対しても、１打に対しても熱量が上がった。ファンのエネルギーってすごい！

平塚 推しの力はすごいですよ。想太くんはガンバってガンバっていろんなことに挑戦しているのに、私はこんなではいけないって。「じつはゴルフ、辞めちゃったんですよね」っていいたくないし、堂々と会いにいけないわぁと思ったんですよ。推し活とか、あんまりわからない人からしたら「えー!?」と思うだろうけどすごい力。

武井 どの曲がいちばん好き？

平塚 病気のときは「バックトゥザフューチャー」って曲があって、その歌詞に「キミの未来は大丈夫さ」というワードがあって、本当にそれに救われたし、プロテストでくじけそうになったときは「ダンデライオン」って曲があって、その歌詞が刺さりすぎて、はじめて聞いたときは泣いちゃいました。

武井 想太くんにプロテスト合格の報告をしたい一心で、７度目の挑戦で見事合格！ガンバった！

平塚 想太くんがいなかったら、絶対にあきらめていたと思います。ゴルフ自体は続けていたかもしれないけど「絶対に受かるぞ！」とか思えなかったし、競技を続けていたかもわからないし。

最終9番ホールは531ヤードのパー5 。長～いパー5だが、平塚は楽々3オン・2パットでパー。武井はティーショットがクロスバンカーにつかまり、4打目もバンカーに。平塚の逆転か、と思いきやバンカーショットを1.2メートルにつけるスーパーリカバリーでピンチを脱出！

武井 そういうの僕もあります。30代前半のころ、自分にも世の中にもかなりすねていましたが、同じように、デビュー前のいきものがかりに救われたんです。平塚プロも晴れてプロになって、推しメンにいい報告ができたってわけですね。

平塚 人からいただくパワーって、ホントすごいなって思う。プロテストに受かったあとって、ひとり一人インタビューされるので「想太くんのおかげで受かりました」といいました。それを記者の方が聞いいて、ダイスが所属するエイベックスの方に伝えてくれたみたいで、想太くんまで話が行ったのかな？インスタのストーリーズにとりあえず「ご報告で」と上げたんですが、その閲覧リストに想太くんいたんですよ！ベッドの上で飛び跳ねてよろこびました。

武井 次は、優勝するパワーをもらわないと。

平塚 私の思い描くシチュエーションは、スポーツ番組に呼ばれて「好きな芸能人がいるんですよね」といわれて……

武井 うしろから花村想太、登場。

平塚 そ――---っ！ それをいつも想像しながら寝ています（笑）

武井 まだまだガンバれますね。想太くん絡み以外での今後の目標は？

平塚 明確な目標を立てるタイプではないんですが、最終的には息の長い選手でいることですね。１回優勝したけどあとは全然ダメとかではなく「あの人、ずっと上位にいるよね」といわれる調子の波が少ない選手。

武井 そうなれたら、想太くんだけではなく、日本のみなさんにも広く認知されるプロゴルファーになれますね。

平塚 そうですね。みんなから愛されて、応援される人になりたいです。

武井 いい目標ですね。想太くんに実際に会える可能性も上がりそう！

平塚 なんだかんだ大変なこともあるけど、自分にプレッシャーをかけすぎたり追い込みすぎたりしないで、ある程度自分を許せる心をもって楽しんでやりたいです。来世もこの人生になりたいと思えるように。

武井 すごくいいと思います。いろんな困難を乗り越えつつ、僕らがいるエンタメ業界を力にしてくれる平塚プロの長いご活躍を期待しています！

この対談が行なわれた16日後、平塚はステップアップツアーで優勝。じつは多い「武井と対決、対談後に優勝する」というジンクスのひとりとなった。平塚プロ、おめでとうございます！

武井 壮

●たけい・そう/ スポーツ、芸能の枠を超えて活躍するマルチタレント。テレビ東京系列で「武井壮のゴルフバッグ担いでください」( 日曜朝 10:00 から) をオンエア中。YouTube「 武井壮 百獣の王国」も更新中。

平塚新夢

●ひらつか・あむ／2000年生まれ、宮城県出身。154cm。8歳からゴルフをはじめ、高校3年生だった17年のステップツアーで、史上5人目のアマチュア優勝を達成。

18年はプロテストに挑むも、10万人に3.7人の発症率で国が難病にも指定する「成人発症スチル病」と診断された。体調の回復とともに復帰し、昨年、プロテストに合格。

今季は、8月のステップアップツアーで2試合連続ベスト10入り。9月には中国新聞ちゅーピーレディースカップで、2位に4打差をつけて優勝した。

