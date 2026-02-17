元NHKアナウンサーの中川安奈が、2月14日放送の『まるどりぃ〜ココだけの話〜』（ABCテレビ）で同じフリーアナウンサー・森香澄へのライバル心を明かし、話題となっている。

「『意識してるライバルは？」と聞かれた中川さんは、『仮の予定がスケジュールに入ったりするじゃないですか』と前置きしつつ、『それに向けて頑張ろうと思ってたら後日バラしになる』と、出演が取りやめになることがあると説明。

続けて、『誰が代わりに出たんだろうって見てしまう』と、バラシになった番組のオンエアを確認してしまうと明かしました」（芸能記者）

それを見た後、「この子になったんだ」「何が足りなかったんだろう」と落ち込むという中川。自分の代わりに入ったタレントに対して、「ライバルとまではいかなくても意識しちゃいます」と本音を漏らした。

「『その方はいつも同じ方？』と尋ねられると、中川さんは『あの……そうですね』と歯切れが悪くなり、『森香澄さんなんですけど……』とポロリ。

『ご自身が思う、森さんより私が勝ってると思うこと』と問われると、『私、体にくっつく格好してますが』と、ボディラインを強調する服をよく着ると吐露。そのうえで、『まだ脱いではいないんです。もしかしたら、脱いだら勝てるかも』と冗談交じりに語っていました」（同前）

実は、これは事実上の“敗北宣言”と見る声もある。芸能プロ関係者はこう語る。

「トークとバラエティ適性で勝てないからこそ、グラビア路線に活路を求めたということですが、一方の森さんはすでにグラビアでの人気も高く、ファースト写真集『すのかすみ。』（幻冬舎）が大ヒットしています。

中川さんの『脱いだら勝てる』発言は、まさに文字通り、ヌードという“最後のカード”を示唆しているのでしょうか」（芸能プロ関係者）

だが、中川はすでに戦略に失敗しているという。

「局アナがフリー転身後、成功する近道は“ギャップ”です。森さんは退社後にセクシー路線へ転じ意外性が出ましたが、中川さんはNHK時代から色っぽいイメージがあり、大切なカードをすでに切ってしまっています。パリ五輪での『服を着ていても裸に見える服』も話題になりましたからね。それが、ブレイクしきれず足踏みしている現状に繋がっているのではないでしょうか」（同前）

またバラエティ適性も、中川は森に離されているという。

「森さんは男性タレントの会話にも割って入れる強さがあり、『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）の『格付けし合う女たち』でも女性タレントとバトルが可能です。一方、おっとりした中川さんは同じ絡み方があまり期待できない」（同前）

まさに、残された道は“脱ぐしかない”のかーー。