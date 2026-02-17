年収1,000万円以上の約8割がマチアプで思うこと。婚活で相手のプロフを疑う時間が手間と回答

アイザックはこのほど、リンクが運営する恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」が登録会員を対象に実施した「恋愛・結婚観およびライフスタイル」に関するアンケート調査の結果を発表しました。

■芸能関係者の8割以上が情報が正しいことが証明されたら会うことに前向き

まず、マッチングアプリで相手の情報を疑ったり確認したりする時間を手間だと思うか聞いたところ、全体の66.4％が「はい」と回答しました。

特に、年収1,000万円以上の層ではその割合が76.2％にのぼり、医師・歯科医師では77.3％となっています。

怪しいと思った情報が正しいことが証明されていたら、その相手に積極的に会いたいと思うか尋ねると、73.5％が「はい」と回答しました。

男女別で見てみると、男性では70.3％、女性では84.0％となっています。

職業別で見てみると、弁護士・士業では85.7％、俳優・モデル・アスリートなどの芸能関係者では83.3％にのぼっています。

■調査概要

実施期間：2026年1月31日〜2月4日

調査方法：アプリ内調査（アンケート）

調査対象：ゴージャスユーザー（18歳以上、男女合計791名が回答）

（フォルサ）