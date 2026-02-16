ヒコロヒー、長澤まさみの美しさは「ちょっと異次元」
タレントのヒコロヒー（36歳）が、2月16日に公開されたテレビ朝日の公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で、長澤まさみと共演した時のことを振り返り、その綺麗さは「ちょっと異次元よな」と語った。
齊藤京子が「BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP」に出演したことが話題となり、無事勝ち抜けたと話した後、ヒコロヒーも以前出演したことがあり、齊藤京子の現在の事務所の先輩でもある長澤まさみと対決した話題となる。
齊藤が「対決してましたよね、長澤さんと。私それすごい羨ましかったです」と言うと、ヒコロヒーも「もう、長澤さんがさ、ものすっごい綺麗やん。いや、そら、この世界やらしてもらってたらさ、そらあ、日々さ、ま、京子も綺麗よ。みんな綺麗なお姉ちゃん、お兄ちゃんいっぱいいるけど、長澤まさみさんってさ、ちょっと異次元よな」と長澤の美しさは特別だったと語る。
齊藤も「もう芸能人中の芸能人。でも私も本当に1回だけしかまだお会いしてない」と話すと、ヒコロヒーは「気さくで、楽屋の前室で同じブロックやったから説明とか一緒に聞くねんけど、ブラウンのスーツみたいなん着てた時に『素敵ですね。本当、いつも素敵だなと思ってます』って。長澤まさみがヒコロヒーのこと、『いつも素敵だなと思って見てます』！ いや、だからもうわし絶対にこの子勝たせてあげようと思った」とコメント。齊藤も「一生忘れない」と語った。
