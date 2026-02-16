昨年の国民スポーツ大会・少年男子の部で準優勝した東京・足立新田高３年の甲斐田龍馬の春日野部屋への入門会見が１６日、同校で行われ、「３年以内に関取になりたい」と意気込んだ。

１９１センチ、１５５キロの体を生かしたスケールの大きな押し相撲が武器だという。

「３年くらいで関取に上がれたら上出来かなと思っています。足立新田高校の先輩でもある行徳さん（玉ノ井）のように強い力士になりたいと思って大相撲を目指しました。相撲を始めたのは小学校４年の時。決勝で一回り小さい力士に負けたのが悔しくて『負けてられない』と思って（本格的に）始めました。将来は横綱を目指したいです」

縁が導いた入門でもある。父・泰平さん（４７）は元春日野部屋の力士。「甲斐田」のしこ名で１９９７年に初土俵を踏み、現役時代の春日野親方（元関脇・栃乃和歌）の付け人も務めた。さらに知人の紹介で部屋付きの清見潟親方（元関脇・栃煌山）と知り合い、「君だったら大相撲の世界で上を目指せる」という言葉に背中を押してもらったという。

会見に同席した春日野親方は「子供の頃から知っているけど、こんなに大きくなるとは思わなかった。この体だから誘わない人はいないでしょう。将来、有望な力士なので大事に育てたい」と期待を寄せていた。春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）で三段目最下位格付け出しでのデビューを予定。名門・春日野部屋に楽しみな力士が入門した。