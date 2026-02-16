¡É¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¡É23ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢²á·ã¤¹¤®¤ë¡ÉÀ¸ÃåÂØ¤¨¡É¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¾×·â¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡"¸µÁÄÍç·Ý¿Í"¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£ÎáÏÂ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î²á·ã¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬¶Ã¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿åÃåÈþ½÷¤È¶¦¤Ë"Íç·Ý"¡ª¾¼ÏÂ¤Î²á·ã¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡2·î13Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î²á·ã¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È!! Íç·Ý¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤·¤¯¤¸¤êSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤ò¼ø¶È¡£¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼À¸ÅÌ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¤½¤Î¤Û¤«À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ°Ë½¸±¡¸÷¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£1983Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤ÎËè½µÆüÍË¤ÎÃë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ¸ÃåÂØ¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤¬¡Ö30ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¤¤¤Þ¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈËë¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¤½¤Î²á·ã¤¹¤®¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¡£ºÝ¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÍÊý¤«¤é¥¿¥ª¥ë¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª º£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡°æ¼ê¤«¤é¡Ö¤â¤·º£¤â¤½¤ÎÈÖÁÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤â¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¿¹ÏÆ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£