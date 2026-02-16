ÃÝÃæÊ¿Â¢¡ÖË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÏÌÂÏÇ¤À¤ÈµñÀä¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¤À¡×²æ¡¹¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤ËÇò»æ°ÑÇ¤¤òÅÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¾®Àô½ã°ìÏº²ò»¶¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¡¡µî¤ë²ò»¶½°±¡ÁíÁªµó¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÎ¨¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¤¿¡£·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤¬¤³¤ÎÁªµóÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë――¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥¤¥·¥åー
¡¡º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦ÃÎ1¶è¤«¤éÅöÁª¤µ¤ì¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2005Ç¯¤ÎÍ¹À¯Áªµó¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¤¬Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ò·Ç¤²¤Æ°µ¾¡¤·¤¿2005Ç¯¤ÎÁªµó¤ÈÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ö´í¤¦¤¤¡×Â¦ÌÌ¤âÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Å°Äì¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¤¥·¥åー¡¦¥¨¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÃ±°ìÁèÅÀÁªµó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Áªµó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¡ÖÉ÷¡×¤¬¿á¤¤Þ¤¹¡£2005Ç¯¤Ï¡ÖÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ã¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÏÀÅÀ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÏÆ¤ËÃÖ¤¡¢¡ÖÍ¹À¯°ìËÜ¤Ç¹Ô¤±¡×¤È»Ø¼¨¤·¡¢¤½¤Î°ìÅÀÆÍÇË¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥ó¥¤¥·¥åー¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¤òºî¤ë¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¤È¤¤¤¦¥êー¥Àー¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÈó¾ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¿¥«ÇÉ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¶¯¤¤¿®Ç°¡¢½÷ÀºËÁê¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¿È¤òºï¤Ã¤Æ¹ñÆñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦ÈáÁÔ´¶¤Ë¤â»÷¤¿¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¤³¤ì¤é¤¬Í¸¢¼Ô¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¯ºö¤ÎÀ§Èó¡×°ÊÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÅÒ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ä¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¤ÎÃæ¿È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡¤·¤«¤·¡¢2005Ç¯¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¡×¤È¡Ö¶ñÂÎÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¹À¯Áªµó¤ÎºÝ¤Ï¡¢²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç1¥ö·î°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËË¡°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡×¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢²ò»¶¤«¤é¤ï¤º¤«15Æü¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»´ü·èÀï¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¼ê¸µ¤ËÅêÉ¼ÍÑ»æ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅêÉ¼Æü¤Î¤ï¤º¤«3ÆüÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥É¥µ¥¯¥µ¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áªµó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ä¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¤ÎÃæ¿È¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ
¡¡¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¹ñÌ±¤Ï¥¤¥¨¥¹¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¹ñÌ±¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÇò»æ°ÑÇ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±¤«¤éÇ®¤¤´üÂÔ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Î¹ÔÊý¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¿ô»ú¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¡ÖÀÑ¶ËÅª¡×¤Ç¤¹¡£²áµî20Ç¯¤ÇGDP¤¬2³ä¤·¤«Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡¢°ìÈÌ²ñ·×Í½»»¤Ï5³ä¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤ò¤É¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¶¯¤¤»º¶È¤òºî¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÆî¤Î³¤Å¥¤«¤é¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤òºÎ·¡¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¾¦¶È¥Ùー¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³¤¤Î¤â¤Î¤È¤â»³¤Î¤â¤Î¤È¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£´±Î½¤¬´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç»º¶È¤òºî¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍË¾¤Êµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¤¹¤Ç¤Ë·ì´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼ûÍ×¤È¶¡µë¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶¡µëÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°À¥¤¥ó¥Õ¥ì
¡¡ºâÀ¯½ÐÆ°¤Ç¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³Û¤ä¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊºâÀ¯¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤âÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¡Ö¶¡µëÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°À¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¶¡µëÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»Ô¾ì²þ³×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öµ¬À©²þ³×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¡Ö°ÜÌ±À¯ºö¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÁªµóÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸ý¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¡µëÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤·¤Ë¥«¥Í¤À¤±¤ò¤Ð¤é»µ¤±¤Ð¡¢±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï´õÇö²½¤·¡¢ÄÌ²ß°Â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¹ñÌ±À¸³è¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤¹¡£¥¦¥©ー¥ë³¹¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤Ë·üÇ°¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¶¡µë¥µ¥¤¥É¤Î²þ³×¤Ê¤ºâÀ¯³ÈÂç¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¿·µ¬¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤·¤«¤·¿·µ¬¹ñºÄ¤òÈ¯¹Ô¤»¤º¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºâ¸»¤òÇ±½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ë¤âÂç¤¤ÊÆæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤Ïºþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¹Ô¤¦¡£ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö±£¤·µå¡×¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÇ¯´Ö¤Î¸ºÀÇ¸¶»ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½
¡¡°ì¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖËäÂ¢¶â¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¡Ê³°°ÙÆÃ²ñ¡Ë¤Î´Þ¤ß±×¤Ç¤¹¡£Îò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³°²ß»ñ»º¤Î±ß´¹»»³Û¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤äÀ¯ÉÜ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¶â¤ÎÉ¾²Á±×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢200Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î´Þ¤ß±×¤¬¤¢¤ë¤È¤â»î»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö2Ç¯´Ö¤Î»þ¸ÂÅª¤Ê¿©ÉÊ¾ÃÈñÀÇ£°¡×¤Ï¤³¤Î´Þ¤ß±×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÇ¯´Ö¤Î¸ºÀÇ¸¶»ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏºâÌ³¾Ê¤â·×»»¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¹±µ×Åª¤Êºâ¸»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜÈÇ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¤¥ó¥«¥à¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÆ³Æþ¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÇÀ©¤ÎÈ´ËÜ²þ³×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌîÅÞ¤Î¡Ö¼«ÌÇ¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¤³¤ì¤Û¤É·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê³°¸ò¡¦°ÂÊÝÀ¯ºö¤òÄó¼¨¤Ç¤¤º¤ËÃæÆ»ÁØ¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¡×¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÈà¤é¤¬Éé¤±¤¹¤®¤¿¤³¤È¤â¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤òÀ¸¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÀÇ¸»¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤è¤¦¤ÊÃæÆ»¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¿¤Á¤âÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È
¡¡¤½¤Î·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤Ê¥êー¥Àー¤Ø¤Î¸¢ÎÏ½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¼ê¤Ë¤Ïº£¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÀ¯¼£Åª»ñ»º¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¶¯¤¯Ë¾¤à¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¶¯Âç¤ÊÎÏ¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤¼è¤ê¤Î¥Ð¥é¥Þ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¹ñÌ±¤ä´ûÆÀ¸¢±×ÁØ¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë²þ³×¡×¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀïÎ¬¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡×¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Ç¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ñ¸÷¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤À®Ä¹»º¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÏÌÂÏÇ¤À¡×¤ÈµñÀä¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«»¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¥íー¥Þ¤Î¥È¥ì¥Ó¤ÎÀô¤¬Æþ¾ìµ¬À©¤ä²Ý¶â¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²Á³Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÊý¶õ¹Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±©ÅÄ¤äÀ®ÅÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¶õ¹Á¤Î¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê±¿±Ä¸¢ÇäµÑ¡Ë¤òÃÇ¹Ô¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Ì±´Ö¤ÎÃÎ·Ã¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ï¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò»æ°ÑÇ¤¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡×¤ÎÁ´ÌÌ²ò¶Ø¤âÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·ーÉÔÂ¤ÇÀ¸³è¤ÎÂ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï°ÜÆ°ÆñÌ±¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¯¥·ー¶È³¦¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÍøÊØÀ¤È·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢²ò¶Ø¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¾®Àô¤µ¤ó¤¬Í¹À¯Â²¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤â»Ù»ý´ðÈ×¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏÎäÅ°¤Ç¤¹¡£ÁªµóÍâÆü¤Î³ô²Á¾å¾º¤ò¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤ÈÃ±½ã¤Ë´î¤Ö¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ë³ô¹â¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖÆüËÜ±ß¤Î²ÁÃÍÄã²¼¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºâÀ¯µ¬Î§¤¬´Ë¤ß¡¢¹½Â¤²þ³×¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö¹ñºÄË½Íî¡×¤ä¡ÖÀ©¸æÉÔÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥ë¥¨¥ó¥É¥ê¥¹¥¯¡Ê³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢µ¯¤¤ì¤Ð¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ê¥¹¥¯¡Ë¤¬¸²ºß²½¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ö¶¯¤¤ÆüËÜ¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¥íー¥¬¥ó¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦²þ³×¡¢´äÈ×µ¬À©¤ÎÂÇÇË¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¶¡µëÎÏ¤Î¶¯²½¡£¤³¤ì¤é¤òÃÇ¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç®¶¸¤Î¸å¤ÎÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿·À¯¸¢¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤ÎÆâ³Õ¤Ë·è¤·¤ÆÇò»æ°ÑÇ¤¾õ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£