2月14日、東京競馬場で行われたG3・クイーンカップ（牝馬限定・芝1600m）は、良血馬のドリームコアが内から抜け出して快勝。賞金を加算してクラシック戦線へ名乗りをあげた。

クイーンC、勝利ジョッキーコメント

1着 ドリームコア

C.ルメール騎手

「馬の手応えはずっと良かったです。スペースあった時、馬の間にすごいいい反応してくれました。やっぱり最後は脚が強かったです。いいペースでしたけど、元気いっぱいでハミをよく取りました。（直線の伸びは）良かったですね。いい瞬発力を使ってくれた。この馬は経験がありましたので、今日は自信を持って乗りました。1枠でリードホースの後ろでちょうどいいポジションでした」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月14日、東京競馬場で行われた11R・クイーンカップ（G3・3歳オープン・牝・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、ドリームコア（牝3・美浦・萩原清）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に11番人気のジッピーチューン（牝3・美浦・林徹）、3着に7番人気のヒズマスターピース（牝3・美浦・国枝栄）が入った。勝ちタイムは1:32.6（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、ギャラボーグ（牝3・栗東・杉山晴紀）は、9着敗退。

クイーンC・ドリームコアとC.ルメール騎手

C.ルメール騎乗の2番人気、ドリームコアが重賞初制覇を飾った。道中はゆったりとした展開の中で内枠を活かして好位3番手のインと絶好のポジション。これ以上ない展開でロスなく直線まで運ぶと、坂を駆け上がったところで進路を見出し、ゴール前では一気に抜け出す脚を見せての完勝。鞍上の見事な手綱さばきも冴え渡った。同馬の母は香港カップなどG1・2勝のノームコア。

ドリームコア 4戦3勝

（牝3・美浦・萩原清）

父：キズナ

母：ノームコア

母父：ハービンジャー

馬主：吉田勝己

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ドリームコア C.ルメール

2着 ジッピーチューン 北村友一

3着 ヒズマスターピース 佐々木大輔

4着 マスターソアラ 横山武史

5着 モルニケ 田辺裕信

6着 モートンアイランド R.キング

7着 マルガ 武豊

8着 レディーゴール 菅原明良

9着 ギャラボーグ 川田将雅

10着 ザバルガド 長浜鴻緒

11着 ラヴノー 石橋脩

12着 タイムレスキス 石川裕紀人

13着 ゴバド 岩田康誠

14着 ミツカネベネラ 津村明秀

15着 ニシノサリーナ 池添謙一

16着 フェーダーローター 原優介