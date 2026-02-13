「これが最後」前田敦子、大人の恋を表現　14年ぶり写真集『Beste』表紙解禁

『前田敦子写真集 Beste』（講談社／2026年2月13日発売）の表紙が発表された。

【写真】『前田敦子写真集 Beste』表紙を見る

AKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田敦子。芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語るメモリアル写真集が『前田敦子写真集 Beste』（読み方：べステ）だ。

2012年以来、実に約14年ぶりの写真集となる本作。撮影の地に選んだのは中欧オーストリアのウィーン。歴史と芸術、音楽が息づく街を前田が巡った。

本作のテーマは“大人の恋”。「こんな恋がしてみたい」と思えるような、心を寄せる相手と2人きりで過ごす親密で繊細な世界観を目指したという。

前田は「写真集を眺めながら、どっぷりと大人の恋愛に浸っていただけたらと思っています。私自身も撮影をしていて、好きな人がほしくなりました。ウィーンは『好きな人と来たいな』『こんなところに連れてきてくれたら絶対に好きになっちゃう』という妄想が膨らむ素敵な街でした」とコメント。

「最後の写真集として、後悔なく出し切りたい」という言葉通り、切なく色香漂う表情と過去の写真集を上回る大胆な露出にも挑戦しているという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）