お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、バレンタインデーに男性へ贈るこだわりのプレゼントを明かし、共演者のぺえから「男を喜ばせすぎ」と猛ツッコミを受ける一幕があった。

【映像】稲田が“男を喜ばせすぎた”プレゼント

2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

放送がバレンタイン直前ということで、話題は「誰かに何かを渡す予定があるか」というテーマに。RIHOが「バレンタインデーはマジでやらない」と明かす中、稲田は「チョコはあんまり好きじゃないから……と言って、ジャーキーとかを軽いノリで渡す」と自身のスタイルを披露した。

稲田が「国産牛の美味しいやつがありますやん」と、単なるお菓子ではなく本格的な酒のつまみをチョイスしていることを熱弁すると、ぺえは「ジャーキー？」と即座に反応。「本気で喜ばせようとしすぎ。もうちょっとファンタジーでいいかも」と、稲田の過剰な実用主義を指摘した。

ぺえは続けて、「『これうまそうなジャーキーだな、これつまみに飲もう！』と心の底から思わせるほど、男を喜ばせなくていい」と一喝。稲田は「意外に高いのに何も返ってこない。あの文化、何なんですか？」とお返しへの不満を漏らしていた。