【高雄 破マ艦術-神護-】 2月13日 出荷開始 価格：22,700円

グッドスマイルアーツ上海は、1/7スケールフィギュア「高雄 破マ艦術-神護-」を2月13日に出荷開始する。価格は22,700円。

本商品は、ゲーム「アズールレーン」に登場する「高雄」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。躍動感のあるポージングで、風になびく髪などが丁寧に造形されている。さらに、精巧な塗装により、ストッキングや装備、衣装などの異なる部位や素材感をリアルに表現している。

台座は透明なデザインが採用されており、さまざまな角度から鑑賞できる仕様となっている。また、大破状態の交換用胸パーツも付属する。

「高雄 破マ艦術-神護-」

仕様：プラスチック製塗装済み完成品

スケール：1/7スケール

サイズ：全高約165mm

専用台座付

(C)Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd.

※発売日は流通により前後する場合があります。