先月、中学校の調理実習でピザを食べた生徒が体調不良を訴え救急搬送されました。塩の入れすぎが原因とみられています。

料理には欠かせない「塩」ですが、摂取量によっては命に関わる危険もあります。

【写真を見る】「塩」の入れすぎ？調理実習ピザで中学生6人搬送 パンや麺類“隠れ塩分”に注意【ひるおび】

調理実習で6人搬送 原因は「塩」の入れすぎ？

福岡県北九州市にある中学校で、調理実習のピザを食べた生徒8人が体調不良を訴え、うち6人が病院に運ばれました。

北九州市教育委員会は10日、この問題について「ピザの生地に規定量以上の食塩を入れていたことが原因とみられる」と明らかにしました。

ピザのレシピには「塩3つまみ」とありましたが、3つまみの量がわからず、目分量で規定量を超える塩を入れてしまったということです。

生徒は「ピザがとても塩辛かった」と話しています。

寺嶋健教授は、「食塩中毒の可能性がある」と指摘します。

食塩中毒の主な症状は▼喉の渇き▼吐き気▼頭痛▼倦怠感で、

一度にティースプーン4〜5杯の摂取で、意識を失う・命の危機の可能性もあります。

東京歯科大学市川総合病院 寺嶋健教授：

慢性的な摂取も怖いですが、今回のように短期間で大量の食塩を摂取すると危険を伴うことがあります。

恵俊彰：

塩をそのまま摂るのではなく、例えばピザの生地などに入っていても同じようなことが起こるんですか？

東京歯科大学市川総合病院 寺嶋健教授：

そうですね。食塩の量が多いとやはり起こり得ますし、ピザの味などが前面に出て、食塩が非常に多く入っていることに気がつかないということもあるかもしれません。

ピザや麺類・・・“隠れ塩分”に注意

食品ロス問題ジャーナリストの井出留美氏によると、“隠れ塩分”に注意が必要です。

フライドポテトなど、塩が直接舌につくものは分量が少なくても塩味を感じやすくなっています。

一方、ピザやパン、うどんなど生地に塩を練り込んだものは、直接舌に塩があたらないため塩味を感じにくく、このような塩分を“隠れ塩分”と呼ぶこともあります。

特にラーメンやうどんなどの麺類は、生地・スープ両方に塩分が含まれるので、スープまで飲み干すと塩の過剰摂取の危険性もあります。

厚労省によると、1日の塩分摂取の目標量は男性で7.5g未満、女性で6.5g未満です。

しかし、1日の塩分摂取量の平均は9.8gと、日本人は塩分を摂りすぎる傾向にあります。

コメンテーター 小林よしひさ：

塩分は一応気にはしているんですけど、食品の中に入っている塩分まで考えたことがなかったです。

≪食塩の多い料理例≫

おでん・・・約3.8g

かけうどん・・・約5.6g

握り寿司（つけ醤油除く）・・・約3.7g

ミックスサンドイッチ・・・約3.2g

塩分が多いのはどっち？

Q.「鮭フレーク 大さじ1」と「ウインナーソーセージ1本」どちらが塩分が多いでしょうか？

コメンテーター 小林よしひさ：

鮭フレークはしょっぱくないとごはんが進まないし、塩分が多いんじゃないでしょうか？

正解は・・・

「ウインナーソーセージ1本」

鮭フレークに含まれる塩分量はは0.4gで、ウインナーは0.5gです。※「日本食品標準成分表2020年版」より

井出氏によると、鮭フレークよりウィンナーソーセージの方が多いのは、加工する際に塩分を練り込んでいるからだそう。

さらにケチャップなどをかけて食べれば、摂取する塩分量はより多くなります。

Q.「アップルパイ一切れ」と「ベイクドチーズケーキ一切れ」どちらが塩分が多いでしょうか？

コメンテーター 井上咲楽：

チーズケーキじゃないですか？だって、アップルパイだとリンゴだから砂糖の方が多いと思って。

正解は・・・

「アップルパイ一切れ」

アップルパイに含まれる塩分量は1.3gで、チーズケーキは0.9gです。

チーズケーキよりアップルパイが多いのは、「パイ生地」に塩やバターが練り込まれているからです。

無塩バターを使えば、塩分量は下がります。



野菜なども一緒に食べる

塩分は控えるだけでなく、きちんと出すことも重要です。

食塩のナトリウムはカリウムと一緒になると体外に排出されるので、

カリウムを多く含む、野菜・ワカメ・イモ類・果物（リンゴ、バナナなど）・牛乳・乳製品と一緒に食べると良いとされています。

恵俊彰：

塩分の摂取に関しては、子どもたちにも同じことが言えるんですか？

東京歯科大学市川総合病院 寺嶋健教授：

そうですね。同じことが言えますし、今回の急性の摂取に関しても、小さいお子さんや認知症のある高齢者は特に気をつける必要があると思います。

（ひるおび 2026年2月12日放送より）