益若つばさ、“40代のミニスカ宣言”で美脚ショット披露「どのコーデも可愛くて元気もらえる」「名言すぎて泣く」絶賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの益若つばさが2月10日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。ミニスカート姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳人気タレント「綺麗すぎる」ほっそり美脚ショット披露
益若は「40代ですが、仕事もプライベートもミニスカート履きます」「自分が履きたかったら履く。やめたくなる時期もたまにあるからその時はやめてます。年齢ではなく気分です」とつづり、4種類のミニスカートコーディネートを公開。ピンクのタイトなミニ丈ワンピースやグレーのニットコーディネート、秋色のブーツスタイル、白Tシャツ×白フリルミニスカートなど、多彩な着こなしで抜群のスタイルを見せた。
続けて「他の人が何を着てるかは気にしないし、着たくない人は着ないのも正解 みんなそれぞれで可愛い それだけで良くないかい？死ぬまで自分が好きな自分で生きようね」と、ファッションへの信念を語っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎてため息」「どのコーデも可愛くて元気もらえる」「名言すぎて泣く」「私も好きな服を着ます」「勇気をくれてありがとう」「お人形さんみたい」「脚が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆益若つばさ、ミニスカコーディネート4種公開
◆益若つばさの投稿に反響
