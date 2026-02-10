埼玉県比企郡の「国営武蔵丘陵森林公園」で、2026年2月14日（土）から3月29日（日）まで、春を先取りする「早春フェスタ」が開催されます。見どころは約500品種のツバキや、一足早く満開を迎える約18,000本の「早咲きチューリップ」。

公園の最寄り駅は東武東上線「森林公園駅」。同線や相互乗り入れしている路線のユーザーにはお馴染みの行先です。東上線といえば、2026年に登場する新型車両「90000系」の第一編成が2月上旬に甲種輸送されたばかりで、鉄道ファンにとっても注目の路線の一つ。最大880円お得になる「森林公園花めぐりデジタルきっぷ」 を活用したスマートで家計にやさしいお出かけ術や、週末の体験イベントなどをまとめてご紹介します。

絶景の「フラワーリレー」！ツバキから早咲きチューリップまで

森林公園の早春は、1月上旬から見頃を迎えるツバキに始まり、3月中旬からの早咲きチューリップまで、春の足音に誘われるように次々と花々がバトンをつなぐ「フラワーリレー」が最大の見どころです。

早春を彩る主な草花をピックアップ

・ツバキ（1月上旬〜3月下旬）

約500品種・1,800本が咲き誇ります。そのうち146品種が「ナショナルコレクション」に認定されており、江戸椿を中心とした貴重なコレクションを鑑賞できます。

ツバキ（※過去植栽の様子）

・ウメ（2月下旬〜3月上旬）

約100品種・400本が梅林を彩ります。紅白の梅に加え、足元に広がる黄色い福寿草（2月中旬〜下旬）との色の重なりは、この時期だけの癒やしの風景です。

ウメ（※過去植栽の様子）

・クリスマスローズ（2月下旬〜3月下旬）

約10品種・1,000株が斜面を埋め尽くします。バリエーション豊かな花姿が魅力です。

クリスマスローズ（※過去植栽の様子）

・早咲きチューリップ（3月中旬〜下旬）

冷蔵処理により一足早く咲かせた約18,000本が、鮮やかな春を先取りさせてくれます。

早咲きチューリップ（※過去植栽の様子）

他にも、マンサク類やスノードロップ、フクジュソウなど、様々な早春の花が見頃を迎えるそうです。

週末の多彩な体験イベント「Outdoor Park」！

フェスタ期間中は、見るだけでなく体験できるプログラムが充実しています。いくつかをご紹介しましょう。

鳥の巣アレンジメント〜イースター〜（3/7）

3月7日（土）には、ミモザなど公園の草木を使った華やかなアレンジメント作りを体験できます。事前WEB申込が必要。

鳥の巣アレンジメント〜イースター〜（イメージ）

Outdoor Park（3/14・15）

ツリーイング体験やアウトドアグッズの販売、人気の「オージー・ビーフBBQ講座」など、家族で外遊びを満喫できる週末の2日間です。

Outdoor Park（イメージ）

椿の染め物体験（3/28）

公園のツバキを染料として活用する、特別なワークショップが、3月28日（土）に開催されます。

東武鉄道「森林公園花めぐりデジタルきっぷ」でお得にアクセス

走り応え抜群！全長約17kmの『サイクリングコース』イメージ

公園へのアクセスには「森林公園花めぐりデジタルきっぷ」が非常に便利です。東武東上線と国際十王バスの割引往復券、武蔵丘陵森林公園の入園券がセットになったお得なきっぷで、2022年に実証実験で発売開始。当時は期間限定とされていましたが、好評につき販売継続となったため、現在（※2026年2月時点）も「EMotオンラインチケット」で購入することができます。

きっぷの内容とメリット

・セット内容：発駅からの「東武東上線」往復割引運賃、「国際十王交通バス」の往復割引運賃、さらに「森林公園入園券」がすべてこれ一つにまとまっています。

・利便性：窓口に並ぶ必要がなく、混雑する週末でもスマホ画面を提示するだけでスマートに移動・入園できるのが大きな魅力です。

森林公園駅から武蔵丘陵森林公園まではバスで約7分、徒歩で約40分。JR熊谷駅からアクセスする場合はバスで約30分かかります。バス移動はほぼ必須となりますので、訪れる際は事前に時刻表を調べておきましょう。お値段は発駅によって異なりますが、大人1,160円〜1,750円／シルバー920円〜1,510円で、最大880円お得になります。

国営武蔵丘陵森林公園「早春フェスタ」概要

イベント名：国営武蔵丘陵森林公園「早春フェスタ」

開催期間：2026年2月14日（土）〜3月29日（日）

開催場所：国営武蔵丘陵森林公園

所在地：埼玉県比企郡滑川町山田1920

開園時間：9:30〜16:00（2月末まで）、9:30〜17:00（3/1〜）

アクセス：東武東上線「森林公園」駅、北口よりバスで約7分

約500品種のツバキ、紅白のウメ、そして鮮やかなチューリップへと移り変わるフラワーリレーは、この時期だけの特別な景色です。お得なデジタルきっぷを賢く活用して、心はずむ早春のひと時を過ごしに、森林公園へ出かけてみてください。

