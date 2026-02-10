ママたちが建前抜きで本音を語り合うABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』。

2月8日（日）放送の同番組では、ゲストがコンプレックス解消のために受けた施術を告白する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。

番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみの3名が出演している。

◆コンプレックス解消のために受けた施術

今回のスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を深掘り。

©AbemaTV,Inc.

峯岸がゲストの俳優・真木よう子に対し、「真木さんは（整形を）やったことありますか？」と直球質問をぶつけると、滝沢が「なんてこと聞くんだ！女優だよ！」と慌てて制止する場面も。

しかし真木は「すごく薄毛に悩んだ時期があって、頭にミノキシジルの注射を打ちまくったときがある」と衝撃の事実を告白。注射は「めちゃくちゃ痛い」と語ったものの、「効果はなかった」「男性のほうが効果はあるみたい」と、コンプレックス解消のために挑んだ施術の顛末を赤裸々に明かした。

©AbemaTV,Inc.

また、最近増えているという若返り整形“目の下のクマ取り（裏ハムラ法）”が紹介されると、峯岸が「これ夫がやりました」と切り出す。

「老け顔が良くなった」「本当にキレイに取れた」と、夫の若返り整形の成功エピソードを披露するなど、ママたちの美に対する本音トークが炸裂した。

©AbemaTV,Inc.

そのほか、番組後半のトークコーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、「40代で2人目の子どもが欲しいが、“高齢出産”は良く見られない？」という視聴者からの相談に、真木が“高齢育児”について熱弁。

「『高齢育児のススメ』って本を書こうかなってくらい」と語る、43歳で第2子を出産した真木のリアルな言葉に、峯岸は「2人目、3人目を考えたときに、年が近い出産は無理。間を空けたいなと思ったときにぶち当たるのが年齢」とし、「真木さんの話で勇気もらえる人いそう」とコメントしていた。