¥æ¥Ë¥¯¥íŽ¤GU¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÀïË¡¤ÇŽ¢¼ã¼Ô¤¬Çã¤¦¥¢¥Ñ¥ì¥ëŽ£¤ËµÞÀ®Ä¹¡Ä¥»¥«¥¹¥È¤¬Ž¢500±ß¤ÎÉþŽ£¤Ç¤âÌÙ¤«¤ëËÜÅö¤ÎÍýÍ³
※本稿は、野地恒佳『セカストの奇跡 逆襲のゲオ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
¢£·§¤ÎÌÚÄ¦¤ê¡¢ÇîÂ¿¿Í·Á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¤Þ¤Ç¡Ä
2024Ç¯¤«¤é1Ç¯È¾¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï10Å¹¶á¤¯¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÅ¹¤Ç¤Ï¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥«¤òÇä¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤òÇã¤Ã¤¿¡£Çã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤Ï3000±ß¡£Çã¤Ã¤¿²Á³Ê¤Ï8000±ß¡£¤·¤«¤·¡¢1ÅÙ¤·¤«Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ÖÃå¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¼º¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢Çä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£¿Í¤ÏÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢Ãå¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀøºßÅª¤Ë¡ÖÇã¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤ï¤¿¤·¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ¾Êý¤Îµ¤»ý¤Á¤À¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÅ¹¤ÏÂç·¿Å¹¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¿¶Ñ¤È¤µ¤ì¤ë200ÄÚ¤ÎÅ¹¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è¤Ç¤¤¤¨¤Ð»¥ËÚ¤ÎÅ¹¡¢Ê¡²¬¤ÎÅ¹¤âË¬¤Í¤¿¡£
10Å¹¶á¤¯¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÂçµÜÆü¿ÊÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤ÊÅ¹¤Ç¡¢°áÎÁ¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³Ú´ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢²ÈÅÅ¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬Çã¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÚ»ºÉÊ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄêÈÖ¡¢·§¤¬ºú¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÚÄ¦¤ê¤ÎÃÖ¤Êª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÇîÂ¿¿Í·Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹Æþ¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í·Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤±¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÁÍø¤ÈÇÖ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÆÁÍø¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÃ»²Î¤¬É®Ê¸»ú¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¤ï¤¿¤·¤Î¼«Âð¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÇÑ´þ¤·¤¿ÉÊ¡¹¤¬¤½¤³¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Çã¤¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¤¢¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡É¤È´¶½ýÅª¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£500±ß¤ÎÉþ¤Ç¤â¤Ê¤¼ÌÙ¤«¤ë¤Î¤«¡©
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¾®ÇäÅ¹¤ä¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÊª¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤ª¤±¤ÐÃ¯¤«¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÊÊª¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¼Î¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÇä¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤À¡£
°ìÈÌ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï°áÎÁ¡¦Éþ¾þ»¨²ß¤¬Ãæ¿´¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢GU¡¢¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢¥Ê¥¤¥¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥Þ¡¼¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ä¡Ä¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£GU¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²Á³ÊÉÊ¤«¤é¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°ã¤¦¡£ÅÔ¿´¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÅ¹ÊÞ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤â¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¡¢°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤¬Â¿¤¤Å¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë°Â¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôËü±ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤ÎÅ¹¤â500±ß¡¢700±ß¡¢900±ß¤È¤¤¤Ã¤¿²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°Â¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Æ¤âÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÅÆþ¤ìÃÍ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤â¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤¬ÉÔÅö¤Ë°Â¤¯Çã¤¤Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¿·ÉÊ¤è¤ê¤Ï°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡£
¢£¥»¥«¥¹¥È¤¬Çã¤¤¼è¤é¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¾ò·ï
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¥ê¥æ¡¼¥¹ÉÊ¤Ê¤é²¿¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊÊª¤Ï»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¾õÂÖ¤¬Ãø¤·¤¯°¤¤¤â¤Î
¢µ¶Â¤ÉÊ¡¢¥³¥Ô¡¼¾¦ÉÊ
£±ø¤ì¡¢ÊÑ·Á¡¢ÊÑ¿§Åù¤¬¤¢¤ê¾õÂÖ¤¬Ãø¤·¤¯°¤¤¤â¤Î
¤É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÉÕÂ°ÉÊ¤¬·çÉÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¥°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤â¤Î
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¾ï¼±Åª¤ÊÏÃ¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë±ø¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹Å¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÊÖÉÊ¤¹¤ë¡£±ø¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤âÇã¤¤¼è¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¥³¥Ô¡¼¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈá·à¤¬À¸¤¸¤ë¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ËÜÊª¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ç¡Öµ¶Êª¡×¤ÈººÄê¤µ¤ì¤¿¤éÈá·à¤À¡£Çä¤ì¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¡£¤¡¢¥¤Ï²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤À¡£ËÜÂÎ¤¬»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤â½¼ÅÅÍÑ¥³¡¼¥É¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÈÆüËÜ¿Í¤é¤·¤µ¡É¤¬¹â²ÁÇã¼è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë
±ø¤ì¤¿¤â¤Î¤ò°ú¤¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡ÖRE¡¥UNIQLO¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î¸ÅÃå¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥É¤È¤¤¤Ã¤Æ¥×¥í¤¬ÀöÂõ¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥À¥¤¾¦ÉÊ¤È¾Î¤·¤ÆÀ÷¤áÄ¾¤·¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¿·ÉÊ¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤è¤ê¤â¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤¿¤é¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ºÆ²Ã¹©¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹â¤¯Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÇä¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÎÌ¤Î½ÐÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÍÎÉþ¤ò¤¤ì¤¤¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Çä¤ê¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Çã¤¤¼è¤ê¤·¤¿¸å¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÀöÂõ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆóÅÙ¼ê´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¤¯ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¡£¡Ö°Â¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤éÏ·¼ãÃË½÷¤Î°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤ï¤¿¤·¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤òË¬¤Í¤¿»þ¤â¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÉþ¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤¼ã¼Ô¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢GU¤Î¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é°Õ¼±¹â¤¤·Ï¤Î¼ã¼Ô¤Þ¤Ç¤¬µÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¤¤¤ëµÒÁØ¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¸ÅÃå¤À¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÅÃå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤ì¤¤¤Ç°Â¤¯¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Ë¤«¤À¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¡¢¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥¯¤â3Å¹ÊÞ¡¢¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¿·ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Û¤Ü¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃÍÃÊ¤Ï°Â¤¤¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉý¹¤µ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¸ÜµÒ¤È¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥¯¤Î¸ÜµÒ¤Ï»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Îµ¤Ê¬¤ÇµÒ¤Ï¥ê¥æ¡¼¥¹¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤È¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÅ¹¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤º´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Î¾Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°áÎÁÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢GU¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¯¡£¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥é¥Ã¥¯¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¤È¤ÏÆ±¶È¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢GU¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¶È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤¿¸å¡¢±óÆ£·ëÂ¢¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¼¡¤Ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤â½¸ÃæÅª¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2011Ç¯¤«¤é¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¹¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«±Û¤·¤¿¤Î¤«¡×
¤½¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤ÎÌä¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÅìµþ¤ÎÂçÄÍ¤Ë¤¢¤ëÅìµþËÜÉô¤Î¸Å¤¤ÄÂÂß¥Ó¥ë¤Î²ñµÄ¼¼¤Ç¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ú±óÆ£¡Û»ä¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤²¤µ¤Ê°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸½¼Â¤ËÄÞ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÐ¤·¤Æ·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎDVD¡¢CD¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¤¤º¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÉã¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¼«ÌÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Çº£¤Î¤È¤³¤í·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤Î»ö¶È¤ÏÅö¼Ò¤À¤±¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶È³¦¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¥æ¡¼¥¹¶È³¦»æ¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹·ÐºÑ¿·Ê¹¡×¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»º¶È¿·Ê¹¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ï2009Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢2012Ç¯¡¢2013Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¾¯¤·¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é²ñ¼Ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
2013Ç¯¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ°¤«¤é¥ä¥Õ¥ª¥¯¡Ê1999Ç¯¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ë¥«¥ê¤µ¤ó°Ê¹ß¡¢CtoC¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¶È³¦¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿ÄìÎ®¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¶õµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Î¤Æ¤ë¤è¤êÇä¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É÷Ä¬¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¡¢¥ê¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤«¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ä¬Î®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Êµ¤¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦À¸³è¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÏÂç¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é²ñ¼Ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¯¤é¤¤Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³°½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉþ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î¾¦Çä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇµÙ¶ÈÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤É¤â¤Ï°áÎÁ¤ÈÉþ¾þ»¨²ß¤Ë¶¯¤¤¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çä¾å¤è¤ê¤â¡¢µÒ¿ô¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³
¥ê¥æ¡¼¥¹·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹»Ô¾ì¥Ç¡¼¥¿¥Ö¥Ã¥¯2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¶È³¦¤ÎÇä¾å¤Ç¥²¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2°Ì¤¬¥³¥áÊ¼¡¢3°Ì¤¬¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£Á°¼Ô¤Ï¥Ö¥é¥ó¥ÉÊª¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¸å¼Ô¤Ï½ñÀÒ¤òÆÀ°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1ÈÖ¤À¤ÈÉâ¤«¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Í¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»þÂå¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸Å¹¤ÎµÒ¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òºÇ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»Ù»ý¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï´ûÂ¸Å¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ï»Ô¾ì¤¬Ë°ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¸º¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤¬Äã¤¤¶È³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ä¤Í¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¸ÅÊªÌÈµö¤µ¤¨¼èÆÀ¤¹¤ì¤ÐÇã¤¤¼è¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶È³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆÃ¿§¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¡Ö¥æ¡¼¥º¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ø
¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ï2014Ç¯¤«¤é³¤³°¤Ç¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Îº¢¡¢»ä¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÅÃåÅ¹¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»ë»¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²æ¡¹¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë5Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤¿¸ÅÃåÅ¹¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸ÀìÌç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉý¤¬¹¤¤Å¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÁ´ÊÆ¤Ç50¸®¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âÄ´¤Ù¤òÂ³¤±¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¶È³¦¤Ë¤Ï¥¬¥ê¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤â¥¬¥ê¥Ð¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î´ë¶È¤¬¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥ê¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤ÏººÄê¤äºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤ä¤ë¤Ë¤ÏÂ¸³°¤ËÌñ²ð¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë48¡¢ÂæÏÑ¤Ë41¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ë26¡¢¥¿¥¤¤Ë4¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¹á¹Á¤Ë³Æ1Å¹ÊÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯6·î¡Ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¹á¹Á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸½ÃÏ¤ÇÇã¼èÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬ÉÊÊª¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Çã¤¦¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤·¤¿ÉÊÊª¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÇÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ø»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀèÊý¤ÇÇä¤ë¡£¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥æ¡¼¥º¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³¤³°¤Ê¤é²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤âÇä¤ì¤ë
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿Ãæ¸Å¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¥É¥Ð¥¤¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ØÁ÷¤ë¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£1²óÄ¾¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊý¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³¤³°¤Ç¤¹¡£
¸þ¤³¤¦¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤¦¾¦Çä¤¬³¹Ãæ¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÂØ¤¨¤Æ¤Þ¤¿»È¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯ÉÊ¤È¤¤¤¦Ê¬Îà¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤ª½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥ã¥ó¥¯ÉÊ¤Î¥±¡¼¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤Ç¤Ï½Ð¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤¬Âç¤¤Ê»Å»ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£°áÉþ¤Ç¤âÇË¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥ß¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤ÏÁ´Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª°ú¤¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤âÌµÎÁ¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ»ñ¸»¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²æ¡¹¤¬¡Ö¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¡¢¿ôÃÍ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬¥ê¥æ¡¼¥¹¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇä¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¡×¤âÂçÀÚ¤ÊµÒ¤Ç¤¢¤ë
Çä¤ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÉÊÊª¤Ï¡¢¹â¤¯Çã¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇä¤ê¤ËÍè¤¿Êý¤âÇã¤¤¤ËÍè¤¿Êý¤âÎ¾Êý¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÅ¹¤ÏÈÎÇä¤¹¤ë¾ì½ê¡¢¾¦ÉÊ¤òÇã¤¤¼è¤ê»ÅÆþ¤ì¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹â¤¯Çã¤¤¡¢Çä¤ë»þ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯¤¹¤ë¡£¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ°Â¤¯Çä¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Êý¸þÀ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤ÈÍø±×Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥í¡¼¥³¥¹¥È¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÎÅê»ñ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¼Ò°÷¤ÎµëÎÁ¤Ï¡¢Ã±²Á¤ò¾å¤²¤Æ¿Í¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¡£Ã±²Á¤ò²¼¤²¤ë¤È¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¢£²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Ï¡Ö´ó¤»Æé¾õÂÖ¡×¤Ç¤¤¤¤
Çã¼èººÄê¤òAI¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤êAI¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£ººÄê¤Î¥×¥í¿¦¿Í¤¬¤¤¤ì¤ÐËÜÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÉô¤¬Çã¼èººÄê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤òÁ´Å¹¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¾Ü¤·¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ì¤¬¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬ºÎÍÑ¡¢¿Íºà¶µ°é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥²¥ª¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ï¥²¥ª¤ä¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Î¼ïÎà¤ò¸«¤ÆM¡õA¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤µ¤ÎÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Å¹¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¤¢¤ë¤Þ¤¤¤¬´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö¼Ò¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤Æ¡¢´ó¤»Æé¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¤·¤µ¤Î´ó¤»Æé¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ê¤Î¤¸¡¦¤Ä¤Í¤è¤·¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
1957Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤äÈþ½Ñ¡¢³¤³°Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø¥È¥è¥¿¤Î´íµ¡´ÉÍý ¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö¹õ»ú²½¡×¤Ç¤¤ëÄìÎÏ¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹âÁÒ·ò¥¤¥ó¥¿¥ô¥å¡¼¥º¡Ù¡ØÆüËÜ°ì¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ø¥¥ã¥ó¥Æ¥£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ø°ìÎ®¤¿¤Á¤Î½¤¶È»þÂå¡Ù¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈþ¿©Î¹¹Ô¡Ù¡ØµþÌ£Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃË¡Ù¡Ø¥È¥è¥¿Êª¸ì¡Ù¡ÊÀé½»Çî²òÀâ¡¢¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÌ¾ÌçºÆÀ¸ ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥ÖÊª¸ì¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ËÆ£Ãé ºâÈ¶·Ï¤òÄ¶¤¨¤¿ºÇ¶¯¾¦¿Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¡ØTOKYO¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Êª¸ì¡Ù¤Ç¥ß¥º¥Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¾ÞÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤Ë¤Æ¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤¤ÅìµþÈþ½Ñ°ÆÆâ¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ÌîÃÏ Ãá²Å¡Ë