¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥°¥Ã¥º¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬À¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ä¥Þ¤Î¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤ÎºÇ½ª¥¢¥¦¥È¤òµÇ°¤·¤¿¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤À¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¡¢Å·¤ò¶Ä¤°»³ËÜ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Í£°ì³«Ëë¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢º£µ¨¤Ï9·î5Æü¡ÊÆ±6Æü¡Ë¤Ë¤â¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï»³ËÜ¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¡¢³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É2²ó¡ªWSÂè7Àï¤ÎºÇ½ª¥¢¥¦¥ÈÈÇ¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡¢ÀäÂÐ¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¡Ö»³ËÜ2»î¹çÇÛÉÛ¤È¤«³Ê¾å¤²¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥¾¡¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤ë¿À¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë