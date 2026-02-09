明日の決算発表予定 ＩＨＩ、ＪＸ金属、三井Ｅ＆Ｓなど306社 (2月9日)
2月10日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■取引時間中の発表
◆本決算：
<3105> 日清紡ＨＤ [東Ｐ]
<3405> クラレ [東Ｐ]
<6302> 住友重 [東Ｐ]
など21社
◆第1四半期決算：
<6194> アトラエ [東Ｐ]
など8社
◆第2四半期決算：
<2477> 手間いらず [東Ｓ]
など3社
◆第3四半期決算：
<2267> ヤクルト [東Ｐ]
<3402> 東レ [東Ｐ]
<409A> オリオン [東Ｐ]
<4680> ラウンドワン [東Ｐ]
<5076> インフロニア [東Ｐ]
<5233> 太平洋セメ [東Ｐ]
<5714> ＤＯＷＡ [東Ｐ]
<5830> いよぎんＨＤ [東Ｐ]
★<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ]
★<7013> ＩＨＩ [東Ｐ]
★<7261> マツダ [東Ｐ]
<7280> ミツバ [東Ｐ]
<7867> タカラトミー [東Ｐ]
<8524> 北洋銀 [東Ｐ]
<9048> 名鉄 [東Ｐ]
<9076> セイノーＨＤ [東Ｐ]
<9142> ＪＲ九州 [東Ｐ]
<9348> アイスペース [東Ｇ]
など108社
■引け後発表
◆本決算：
★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
★<4911> 資生堂 [東Ｐ]
<4967> 小林製薬 [東Ｐ]
<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
<7309> シマノ [東Ｐ]
など23社
◆第1四半期決算：
<3288> オープンＨ [東Ｐ]
など5社
◆第2四半期決算：
<6728> アルバック [東Ｐ]
など5社
◆第3四半期決算：
<1963> 日揮ＨＤ [東Ｐ]
<2607> 不二製油 [東Ｐ]
<3291> 飯田ＧＨＤ [東Ｐ]
<4182> 菱ガス化 [東Ｐ]
<5019> 出光興産 [東Ｐ]
<5901> 洋缶ＨＤ [東Ｐ]
<6016> ジャパンエン [東Ｓ]
<6055> Ｊマテリアル [東Ｐ]
<6324> ハーモニック [東Ｓ]
<6753> シャープ [東Ｐ]
★<7267> ホンダ [東Ｐ]
<8088> 岩谷産 [東Ｐ]
<8105> ＢＴＣＪＰＮ [東Ｓ]
<8252> 丸井Ｇ [東Ｐ]
<9005> 東急 [東Ｐ]
など109社
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<4583> カイオム [東Ｇ] (前回16:00)
など4社
◆第1四半期決算：
<7760> ＩＭＶ [東Ｓ] (前回15:45)
など3社
◆第2四半期決算：
<8912> エリアクエス [東Ｓ] (前回08:59)
◆第3四半期決算：
<4732> ＵＳＳ [東Ｐ] (前回15:40)
★<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] (前回15:30)
など16社
合計306社
