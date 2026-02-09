※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。

　１．★本日の【サプライズ決算】 速報　　＜16時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 続報　　＜18時00分＞に配信
　３．★本日の【イチオシ決算】 　　　　　＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
　【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
　１．★本日の【サプライズ決算】 超速報　　　　＜15時40分＞に配信
　２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報　＜16時10分＞に配信

ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。

2月10日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆本決算：
　　　<3105> 日清紡ＨＤ [東Ｐ]
　　　<3405> クラレ [東Ｐ]
　　　<6302> 住友重 [東Ｐ]
　　　など21社
　　◆第1四半期決算：
　　　<6194> アトラエ [東Ｐ]
　　　など8社
　　◆第2四半期決算：
　　　<2477> 手間いらず [東Ｓ]
　　　など3社
　　◆第3四半期決算：
　　　<2267> ヤクルト [東Ｐ]
　　　<3402> 東レ [東Ｐ]
　　　<409A> オリオン [東Ｐ]
　　　<4680> ラウンドワン [東Ｐ]
　　　<5076> インフロニア [東Ｐ]
　　　<5233> 太平洋セメ [東Ｐ]
　　　<5714> ＤＯＷＡ [東Ｐ]
　　　<5830> いよぎんＨＤ [東Ｐ]
　　★<7003> 三井Ｅ＆Ｓ [東Ｐ]
　　★<7013> ＩＨＩ [東Ｐ]
　　★<7261> マツダ [東Ｐ]
　　　<7280> ミツバ [東Ｐ]
　　　<7867> タカラトミー [東Ｐ]
　　　<8524> 北洋銀 [東Ｐ]
　　　<9048> 名鉄 [東Ｐ]
　　　<9076> セイノーＨＤ [東Ｐ]
　　　<9142> ＪＲ九州 [東Ｐ]
　　　<9348> アイスペース [東Ｇ]
　　　など108社

　■引け後発表
　　◆本決算：
　　★<3436> ＳＵＭＣＯ [東Ｐ]
　　★<4911> 資生堂 [東Ｐ]
　　　<4967> 小林製薬 [東Ｐ]
　　　<6141> ＤＭＧ森精機 [東Ｐ]
　　　<7309> シマノ [東Ｐ]
　　　など23社
　　◆第1四半期決算：
　　　<3288> オープンＨ [東Ｐ]
　　　など5社
　　◆第2四半期決算：
　　　<6728> アルバック [東Ｐ]
　　　など5社
　　◆第3四半期決算：
　　　<1963> 日揮ＨＤ [東Ｐ]
　　　<2607> 不二製油 [東Ｐ]
　　　<3291> 飯田ＧＨＤ [東Ｐ]
　　　<4182> 菱ガス化 [東Ｐ]
　　　<5019> 出光興産 [東Ｐ]
　　　<5901> 洋缶ＨＤ [東Ｐ]
　　　<6016> ジャパンエン [東Ｓ]
　　　<6055> Ｊマテリアル [東Ｐ]
　　　<6324> ハーモニック [東Ｓ]
　　　<6753> シャープ [東Ｐ]
　　★<7267> ホンダ [東Ｐ]
　　　<8088> 岩谷産 [東Ｐ]
　　　<8105> ＢＴＣＪＰＮ [東Ｓ]
　　　<8252> 丸井Ｇ [東Ｐ]
　　　<9005> 東急 [東Ｐ]
　　　など109社

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<4583> カイオム [東Ｇ] 　　(前回16:00)
　　　など4社
　　◆第1四半期決算：
　　　<7760> ＩＭＶ [東Ｓ] 　　　(前回15:45)
　　　など3社
　　◆第2四半期決算：
　　　<8912> エリアクエス [東Ｓ] (前回08:59)
　　◆第3四半期決算：
　　　<4732> ＵＳＳ [東Ｐ] 　　　(前回15:40)
　　★<5016> ＪＸ金属 [東Ｐ] 　　(前回15:30)
　　　など16社
　　合計306社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

株探ニュース