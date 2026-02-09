½¼ÅÅ´ï¤È¥â¥Ð¥Ö¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬°ì¤Ä¤Ë UGREEN¤Î10000mAh¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2·î3Æü¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤Ë¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë1Âæ2Ìò¤Î°ìÂÎ·¿¥â¥Ç¥ë¡ÖUGREEN ¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï9980±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¦USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢¥×¥é¥°¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¹¥Ã¥¥êÇ¼¤Þ¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌóL120¡ßW60¡ßH32mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó313.5g¡£
¡¡µÞÂ®½¼ÅÅ´ï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢USB Power Delivery 3.0¡¢PPS¡¢QC4.0¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ºÇÂç65W¡ÊUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤¿¤ÏUSB-C¥Ý¡¼¥È¡Ë¤Î¹â½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¡¢MacBook Air¡ÊM3¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó30Ê¬¤ÇºÇÂç57¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê·×»»¤À¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤Ï10000mAh¡£ºÇÂç45W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢iPhone 17 Pro Max¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìó30Ê¬¤ÇºÇÂç66¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÜUSB-C¥Ý¡¼¥È¡ÜUSB-A¥Ý¡¼¥È¤Î3¥Ý¡¼¥È¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç3ÂæÆ±»þ½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÉ½¼¨¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤ä¾®ÅÅÎ®¥â¡¼¥É¡¢²á½¼ÅÅÊÝ¸î¡¢²áÊüÅÅÊÝ¸î¡¢²áÅÅÎ®ÊÝ¸î¡¢²áÅÅ°µÊÝ¸î¡¢²áÇ®ÊÝ¸î¡¢Ã»ÍíÊÝ¸î¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸îÂÐºö¤Ê¤É¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥â¥Ç¥ë ÊÝ¸îµ¡Ç½ÅëºÜ¤Ç°Â¿´
