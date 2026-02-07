この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない「ゲン担ぎ」の本当の意味とは？運を科学的に引き寄せる経営者の思考法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「なぜトップ経営者は『ゲン担ぎ』をするのか？プロのマーケターが解き明かす、運を『確率』で支配するガチの成功論。」と題した動画を公開。多くの経営者が実践する「ゲン担ぎ」について、その心理学的・行動経済学的な意味を解説した。



動画の冒頭で、マーケティング侍ことりゅう先生は「ゲン担ぎは意味がある」と断言する。ただし、それはスピリチュアルな話ではなく、精神的・心理学的に有効だという。特に中小企業の社長は日々膨大な量の意思決定を迫られ、「意思決定疲れ」によって判断が鈍ることがある。そんな時、ゲン担ぎが科学的にパフォーマンスを向上させるというのだ。



りゅう先生がその根拠として挙げるのが「自己効力感」である。これは「自分はできる」という感覚のことで、この思い込みが行動や成功を引き上げる力になるという。ゲン担ぎという儀式を行うと、脳は「これはいつもの成功パターンだ」と認識し、自己効力感が高まる。この「成功パターン認識」が、成功への確信を深める「成功スイッチ」の役割を果たすと解説した。



さらに、ゲン担ぎは「運」そのものにも影響を与えるという。これは、行動経済学で「統制の錯覚」と呼ばれる現象によるものだ。本来コントロールできないはずの運を「自分は掴める」と錯覚することで、自信が生まれ、行動量が増える。りゅう先生は「運の良い人とは、試行回数の多い人」であり、運は行動の副産物だと指摘する。また、運の良し悪しは「認知の癖」によっても生まれると語る。運が良い人はチャンスを見つける能力が高く、ポジティブな情報が目に入りやすい脳になっているのだという。



ゲン担ぎは単なる迷信ではない。それは、自身の脳を成功パターンに導き、行動量を増やしてチャンスを掴むための、極めて合理的な「自己暗示による成功率ブースト装置」なのである。りゅう先生は、運を上げるにはまず自分自身の状態管理が重要だとし、「思い込むことで運を引き寄せよう」と締めくくった。