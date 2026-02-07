【バレンタイン・トラブル！】不倫チョコ！？妻へ堂々と宣戦布告です…？＜第1話＞#ママスタショート
バレンタインと聞いて、ワクワク・ドキドキな人もいれば、何やら胸がザワつく……なんて人も。友チョコ・義理チョコ・本命（？）チョコ。まさかの“疑惑”も緊急発生！？ 甘いはずの日に起こった、リアルなバレンタイン・トラブルをのぞいてみましょう。
今回は、夫が職場で貰ったチョコレートから起こった一件です。
夫「うちの会社女性が多いからね〜」
夫が持ち帰った紙袋の中には義理チョコと思われる箱が10個ほど。「おやつに子どもたちと食べて」との言葉に子どもたちは大喜び。「お返しを考えないとね」と思いながら確認をしていると、明らかにおかしい箱が。既製品の中でひときわ目立つ、手作り感満載な箱。
妻「これ誰から貰ったの？」
夫は誰からどれを貰ったのか把握していない様子。許可を得て開封するとホワイトのチョコペンでたくさんのハートマークが描かれた、大きなホールのガトーショコラが。
夫に詰め寄るも浮気の形跡はなし。ということは“妻への宣戦布告”！？
甘い？ 苦い？ みなさんにもヒミツのバレンタイン・トラブルはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
