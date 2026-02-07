【躙る】はなんて読む？読めたら自慢できる難題！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「躙る」はなんて読む？
「躙る」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、すり動かすという意味の動詞です。
いったい、「躙る」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「にじる」でした！
「躙る」とは、物体に対して圧力を加えながらすり動かすという意味の動詞です。
例えば、「煙草の火を躙って消す」というように使います。
また、人が座った状態で、膝や足を少しずつ動かしながら、ゆっくりと特定の方向へ移動する様子を表すこともありますよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部