Number_iの平野紫耀が、新曲「3XL」のMVオフショットを公開した。

■「オフショ待ってたー」「チャリかわいい～」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

公開されたのは、「3XL」MV冒頭の3人でのチャリシーンの撮影カット。

1枚目：撮影待機中のメンバーカット。三人三様のハット（岸優太のモコモコハットがインパクト大）をはじめ、衣装のディテールもよくわかる。

2枚目＆3枚目：3人がミニベロ（小さめのタイヤを装備したコンパクトな形状が特徴の自転車）を漕ぐカットを後方から撮影したショット。カラフルにデコレーションされた小型チャリを3人並んで漕ぐ姿が愛らしい。Number_iのロゴマークが大きくプリントされたフラッグの様子も明らかに。ここでも岸優太の巨大なハットの存在感が目を引く。

4枚目：停車してのキメショット。目線や表情、ポーズなどに3人の個性がにじむ。リアのフラッグも含め、一見、チャリンコ暴走族風でありながら、その何十倍もかわいらしさが勝っているところがこの3人ならでは。

5枚目：モニターに映った平野紫耀のアップショット。ポカンと口を開けたユニコーンと、平野のクールな表情の落差がなんとも言えない味わいを醸し出している。平野ごしに捉えられた岸優太の真剣な表情にも注目。

この投稿に、「オフショ待ってたー」「チャリかわいい～」「中学生ヤンキーのチャリみたいで旗がかわいすぎる。作ろうかな笑笑」「岸くんの帽子あったかそ」「どうしても岸くんのバカデカ帽子に目がいっちゃう」とファンが続々反応。

「なんで3人ともチャリ似合うの？」とNumber_iとチャリの相性の良さについて語ったコメントもあり、なかには「紙芝居おじさんの青春時代」「3XL紙芝居の実写版を世界中の皆んなにお披露目でしょうか」と、同じくNumber_iのチャリシーンが楽しめる「BON」MVにからめたコメントもいくつか見受けられた。