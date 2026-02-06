【中田ぷうさんお薦めのバレンタイン】逗子で75年！珠屋洋菓子店の『ザバロールR』

バレンタインにおすすめ！創業75年・珠屋洋菓子店のロングセラー

まもなくバレンタイン。チョコレート選びで悩んでいる人に向けて、フードジャーナリストの中田ぷうさんがとっておきの商品をご紹介。

神奈川・逗子にある創業75年の老舗、珠屋洋菓子店が誇るロングセラー。特別な日に贈りたい逸品です。

ザバロール R｜珠屋洋菓子店

珠屋洋菓子店

『ザバロール R』

3020円

賞味期限／発送日から冷凍で3週間、解凍後は冷蔵で3日間

注文／インターネット https://tamaya1950.shop-pro.jp/

創業75年の老舗のロングセラーであり、ベストセラー。 著名人にも愛される唯一無二の味。

ココアスポンジにバタークリーム、これをチョコレートでコーティングした昭和感満載のケーキ。めちゃくちゃ濃厚ですが、老舗を感じるこの懐かしい組み合わせが今、あらためておいしい。昔と違い、バタークリームもおいしくなっているんですよね。見た目や名前のインパクト大で、手土産にすると驚かれるところもうれしい名品。 中田ぷうさん

長く愛され続ける理由が、ひと口でわかる珠玉の味。

お取り寄せもできるので、バレンタインのギフト候補に加えてみてください♪

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

推薦してくれたのは……中田ぷうさん

フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』（光文社）を出版予定。