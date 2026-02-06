東海地方は、明日7日(土)は冬型の気圧配置が強まり、次第に強い寒気が流れ込むでしょう。今回の寒気は、8日(日)をピークに強まる見込みです。岐阜県を中心に大雪になり、静岡県などでも雪の降る所があるでしょう。真冬の寒さと大雪に備えるようになさってください。

春の暖かさは今日6日(金)まで

今日6日(金)、本州付近を寒冷前線が通過していますが、前線の活動は弱く、東海地方への影響は小さくなっています。午後は、次第に冬型の気圧配置に変わる見込みです。東海地方は、今夜にかけて晴れる所が多いでしょう。岐阜県を中心に雲が広がりますが、雪や雨はあまり降らない見込みです。

暖かい空気が入っている影響で、今日6日も春の陽気が続いています。沿岸部で、風が強く吹いている所はあるものの、それほど寒さはなさそうです。岐阜県山間部など積雪の多い地域では、さらに雪解けが進みます。屋根からの落雪やなだれの危険が高まるため、引き続き注意してください。

8日(日)が寒気のピーク

明日7日(土)から8日(日)にかけても、冬型の気圧配置が続く見込みです。明日7日から、上空に強い寒気が流れ込み始めるでしょう。一気に気温が下がり、厳しい寒さが戻る見込みです。8日(日)は、一段と強い寒気が流れ込み、寒気のピークとなるでしょう。9日(月)には、冬型の気圧配置が次第に緩みますが、地上付近に冷たい空気が残るため、厳しい寒さは続きそうです。



東海地方は、明日7日は普段雪があまり積もらない静岡県でも雪が予想されます。8日(日)になると、雪の降る範囲が広がり、東海地方の平野部でも雪の降る所が多くなる見込みです。9日(月)には、雪のピークは過ぎ、雪が残る所も日中は次第に止んでくるでしょう。

明日7日(土)の天気 雪はどこで降る?

明日7日(土)は、冬型の気圧配置が強まり、夜にかけて強い寒気が流れ込む見込みです。愛知県や岐阜県、三重県は、雲が広がりやすくなりますが、晴れ間があるでしょう。雪の降る所はまだ少ない見込みです。

一方、静岡県は、駿河湾付近に発生する局地的な気圧の谷の影響で、東部や伊豆では雲が多く、雪や雨の降る所がある見込みです。道路が滑りやすくなる恐れがあるため、道路状況の変化に注意してください。

明日7日(土)朝〜8日(日)明け方に予想される24時間降雪量

明日7日(土)、岐阜県では、まだ降る雪の量は少ないでしょう。三重県や静岡県の山間部の一部でも、積雪に注意してください。特に、普段雪があまり積もらない静岡県では、少しの雪でも大きな影響がでます。高速道路や鉄道に影響が出るかもしれません。

8日(日)の雪の見通し 8日(日)朝〜9日(月)明け方に予想される24時間降雪量

8日(日)も、冬型の気圧配置が続く見込みです。岐阜県だけでなく、太平洋側の地域にも雪雲が流れ込むでしょう。また、駿河湾付近では、引き続き風が収束しやすく、静岡県では雪雲や雨雲のかかる所がある見込みです。



岐阜県は、山間部は断続的に雪が降り、平野部でも雪が降りやすいでしょう。愛知県や三重県、静岡県の西部は、晴れる時間が長いですが、雪の降る時間がありそうです。名古屋市内でも、日中に一時的に雪が降るでしょう。静岡県の中部や東部、伊豆では、昼前から夕方にかけて雪や雨が降りやすいでしょう。



岐阜・西濃の山間部と飛騨北部では、短い時間に積雪が急増する可能性があります。また、三重県は、山間部を中心に、積雪に注意してください。静岡県では、東部や伊豆の山間部を中心に、土曜よりも雪の降る範囲が広がり、積もる雪の量が増える見込みです。



8日(日)は、選挙の投票日ですが、積雪や凍結による交通の影響が心配されます。気象情報や交通情報に、引き続き注意してください。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。