この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【大雪】6日は大荒れ 7～8日は大雪 警報級の可能性も」と題した動画を公開。6日（金）は急速に発達する低気圧の影響で北日本で大荒れの天気となり、7日（土）から8日（日）にかけては日本海側を中心に警報級の大雪となる可能性を指摘。太平洋側の一部地域でも積雪のおそれがあるとして、厳重な警戒を呼びかけた。



動画によると、6日（金）は急速に発達する低気圧が北海道付近を通過し、北日本では大荒れの天気となる見込みだ。特に北海道では暴風の可能性が「高」とされており、大雪とあわせて猛吹雪に警戒が必要である。東北地方でも暴風警報級の風が吹くおそれがある。



7日（土）から8日（日）にかけては、強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に大雪が予想される。南岸を進む前線の影響も受けるため、九州や四国、紀伊半島の山地でも積雪の可能性がある。さらに、東日本でも静岡県や山梨県、千葉県の一部で雪雲が流れ込む見込みで、普段雪が積もらない地域でも注意が必要だ。



今回の大雪の要因として、松浦氏は「上空の気圧の谷（トラフ）」と「今季最強クラスの寒気」の2点を挙げる。特に8日（日）には、非常にシャープな気圧の谷が日本上空を通過することで大気の状態が著しく不安定になり、地形の影響がない太平洋側の平地でも雪雲が発達し、積雪に至る可能性があると分析した。



寒気については、大雪の目安とされる上空約5500mでマイナス36℃、上空約1500mでマイナス12℃という非常に強い寒気が、西日本の広範囲まで南下する予想だ。このため、8日（日）を中心に東北、北陸、近畿、中国地方では大雪警報が発表される可能性がある。



松浦氏は、6日の大荒れから週末にかけての大雪まで、広範囲で気象状況が大きく変動することを強調。最新の気象情報をこまめに確認し、交通障害や路面凍結、なだれなどに十分注意するよう呼びかけている。