北川景子も運転した？

現在NHKで放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の女優・北川景子さん。朝ドラのほか、ドラマや映画と幅広く活動してきた北川さんは、過去にトヨタ「アルファード」のCMにも登場し、当時注目を集めました。そのCMとはどのような内容だったのでしょうか。

北川さんが出演していたアルファードのCMは、2015年に放送が始まった「高級車をヒーローに。」をキャッチコピーとするシリーズで、本木雅弘さんとの共演作として制作されました。

【画像】超カッコイイ！ 「北川景子」×「高級ミニバン」を画像で見る！（47枚）

CMは、町を出たまま帰らず、アルファードで世界を旅する男女という設定で構成されており、ドバイの昼と夜のシーンを組み合わせながら、当時新型として登場した3代目アルファードの存在感を描いています。

3代目は、より高級路線を明確に打ち出した世代で、CMでもその方向性が示されています。

シリーズにはドバイ編のほか、ブエノスアイレス編やザルツブルク編も制作され、北川さんがアルファードを運転するシーンも含まれていました。

アルファードは2002年に初代モデルが登場し、広い室内空間と静粛性を重視した高級ミニバンとして展開されてきました。2008年には2代目が登場し、プラットフォームの刷新やデザイン変更が行われています。

北川さんが出演したCMに登場する3代目は、2代目から7年後の2015年に発売されたモデルです。

CMに登場した車両は、3代目アルファードのハイブリッド仕様・G“Fパッケージ”をベースとしたモデルで、外観の大型グリルやシャープなヘッドランプが特徴的です。

「大空間高級サルーン」をキーワードとして開発され、高級セダンに引けを取らない上質さを打ち出した仕様で、乗り心地や操縦安定性、ゆとりある室内空間を重視した上位グレードとして構成されています。

なお、現行の4代目アルファードは2023年に登場し、「快適な移動の幸せ」をコンセプトに、走行性能や静粛性、乗員の快適性が向上しています。外観や内装も刷新され、ゆとりある室内空間を確保する設計がとられています。

※ ※ ※

CM放送当時は映像表現やキャスティングが注目され、北川景子さんと本木雅弘さんの組み合わせや、シリーズ全体で描かれた世界観が話題となりました。

北川さんの今後の活躍はもちろん、どのような作品でクルマとともに登場していくのかにも関心が向けられています。