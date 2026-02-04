元ドジャースのロートベットがレッズの40人枠を外れた

レッズは3日（日本時間4日）、マリナーズからFAとなっていたエウヘニオ・スアレス内野手と1年契約を結んだと発表した。2年目の2027年は相互オプション。元ドジャースのベン・ロートベット捕手がメジャー出場前提の40人枠から外れた。

ロートベットは昨年7月末にレイズからトレードでドジャース入り。スミス、ラッシングが負傷した9月にマスクを被り、大谷翔平、山本由伸両投手らを好リード。移籍後は18試合で打率.224、1本塁打、4打点。ワールドシリーズ制覇に貢献した。

28歳のシーズン終了後の11月12日にウェーバーを経てレッズへ移籍した。しかし、新天地のユニホームを着る機会はなかった。11日（同12日）にキャンプインを控える中で事実上の戦力外（DFA）となった。

通算325本塁打を誇るスアレスの契約内容は1年1500万ドル（約23億3000万円）と報じられている。昨季はダイヤモンドバックス、マリナーズの2球団で打率.228、49本塁打、118打点をマークした。シーズン途中に移籍するまでドジャース・大谷翔平投手らと本塁打王争いを繰り広げていた。（Full-Count編集部）