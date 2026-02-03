【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 レンジ継続か
【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 レンジ継続か
先週のまとめ
先週のユーロ円は 円安調整での底打ちの確認と、戻り売りの流れ
前週の年初来高値（186.87円）からの急落を受け、市場はパニック的な円買いから、落ち着き先を探る展開となった。26日につけた181.79円が強力なサポートとして意識された。30日には一時182.09円まで押し戻される局面があったものの、181円台への突入は阻止され、短期的には「二番底」を形成して下げ渋る形となった。
自律反発の限界: 戻り局面では、レジスタンス1（184.20円付近）の壁が厚く、183円台後半での上値の重さが目立った。
週明け2日は東京市場で一時184.28円まで上昇。前回のレポートで「強気再開の試金石」とした184.20円をわずかに上抜けたが、維持できずに反落した。
その後は183円台半ばへと値を消しており、依然として「戻り売り圧力」が買い意欲を上回っていることが証明された形である。
テクニカル分析
レジスタンス 1: 184.30円（2/2高値。戻り売りの急所）
レジスタンス 2: 185.50円（直近のレンジ上限）
サポート 1: 183.30円（直近24時間の安値圏）
サポート 2: 181.70 - 181.80円（1/26最安値。二番底の境界線）
RSI (14) 1/23の「買われすぎ（80%）」、1/26の「売られすぎ寸前（30%）」を経て、現在は50%前後の中立圏で推移している。
MACD MACDラインは依然としてシグナルラインの下に位置するデッドクロス状態を維持している。
日足レベル: 1/15からの上昇チャネルを下抜けたことで、短期的な上昇トレンドは完全に崩壊している。現在は186.87円を頂点とした調整局面にあり、181.80円～184.30円の広範なレンジ内での底固めフェーズである。
長期: 週足レベルでは上昇トレンドを維持しているが、184.30円を明確に超えない限り、調整の長期化が懸念される形状だ。
今週のポイント：レンジ継続見込み
メインシナリオ：【182.50 - 184.30円のレンジ継続】
2日の高値更新失敗により、短期的には「上値の重さ」が改めて裏付けられた。当面は184.30円を天井、182.50円を底とした神経質なレンジ相場が続くと予想される。当局による追加の牽制発言への警戒から、買い方は慎重にならざるを得ない。
対抗シナリオ 1（弱気）：【二番底割れから180円台への一段安】
183円台を維持できず、1/26安値（181.79円）を再度試す展開。ここを明確に割り込んだ場合、パニック的な投げ売りを誘発し、昨年12月安値圏である180円台前半までの大幅調整が視野に入る。
対抗シナリオ 2（強気）：【184.50円超えによるトレンド回帰】
好材料（ECBのタカ派発言や円安要因の再燃）により、184.50円を日足終値で突破した場合。この場合、調整終了とみなされ、再び186円の年初来高値を目指す上昇トレンドへと回帰する可能性が高まる。
今週の主な予定と結果
ユーロ圏
02/02 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （1月） 結果 49.5 予想 49.4 前回 49.4 （ユーロ圏製造業PMI）
02/04 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （1月） 予想 51.9 前回 51.9 （ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数））
02/04 19:00 生産者物価指数（PPI） （12月） 予想 -0.1% 前回 0.5% （前月比）
02/04 19:00 生産者物価指数（PPI） （12月） 予想 -2.1% 前回 -1.7% （前年比）
02/04 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （1月） 予想 -0.4% 前回 0.2% （前月比）
02/04 19:00 消費者物価指数（HICP・概算値速報） （1月） 予想 1.7% 前回 1.9% （前年比）
